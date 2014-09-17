Эксперты подчеркивают необходимость введения государственного финансирования партий

Киев. 17 сентября. УНИАН. Председатель экспертного совета при Комитете ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Таран и эксперт Центра политических студий и аналитики Глеб Каневский подчеркивают необходимость введения государственного финансирования политических партий.

Об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Таран отметил, что политическую коррупцию можно преодолеть двумя путями: создать Антикоррупционное бюро и ввести государственное финансирование политических партий.

"Антикоррупционное бюро следит за чиновниками соответствующей категории, І-ІІІ, и занимается только ими. Что касается государственного финансирования политических партий, то таким образом пытаются лишить олигархов влияния на депутатов, которые избираются в парламент или местные органы власти, которые потом вместо того, чтобы защищать интересы общества, защищают интересы тех или иных олигархических кланов", - сказал он.

Эксперт отметил, что в парламент был подан законопроект о введении антикоррупционной стратегии в стране, которым предусматривалось создание Антикоррупционного бюро и введение государственного финансирования политических партий в выборный и межвыборный периоды. "Фактически, обязались, что партии будут получать средства из государственного бюджета на осуществление уставной деятельности в межвыборный период", - сказал Таран и добавил, что эти инициативы депутаты не поддержали.

Эксперт сообщил, что Центр политических студий и аналитики проводил всеукраинское социологическое исследование, в котором приняли участие более 400 экспертов из всех регионов Украины. В соответствии с общими результатами исследования, больше всего экспертов (30,1%) считают, что государственное финансирование должно выделяться и на уставную, и на выборную деятельность партий. Немного меньше, 25,7% респондентов, считают, что компенсации должны быть направлены лишь на выборную деятельность, 24,6% - лишь на уставную деятельность.

"Почти 30% населения Украины поддерживает идею государственного финансирования политических партий. При условии, что партии будут отчитываться о своей деятельности в форме ежегодных отчетов, а также объяснять, куда эти средства идут. Более того, политические партии, по мнению экспертов, станут более независимыми, если они будут получать государственное финансирование", - сказал Таран.

Эксперт отметил, что нынешняя избирательная кампания "опять будет финансироваться из "черных" касс партийных спонсоров". "Это будет означать, что в парламент пройдут политические проекты, которые будут выполнять волю тех или иных людей, которые вкладывали деньги в те или иные политические проекты. Это означает, что эта Верховная Рада вместо того, чтобы осуществлять реформы, скорее всего, опять будет обслуживать экономические интересы политических групп", - сказал он.

Таран также сообщил, что общественные эксперты разработали «дорожную карту» продвижения в обществе идеи введения государственной финансово-материальной поддержки партий и избирательных кампаний.

Как отметил, в свою очередь, Каневский, перед тем, как прийти к государственному финансированию партий, общество должно понять эту идею, ознакомиться с ней. Именно для этого была разработана соответствующая «дорожная карта». Так, первый шаг - это проведение кампании публичного давления на депутатов новоизбранного парламента. "Придут новые депутаты, которые пришли после сложных исторических процессов в государстве, после революции, после войны, и они будут обязаны конструктивно сотрудничать уже с новым обществом, которое пережило такие исторические ужасы. Общество должно конструктивно давить на парламентариев", - сказал он.

Вторым шагом эксперт назвал широкую образовательно-просветительскую кампанию среди граждан, к которой должны быть привлечены общественные организации и СМИ. "Контент политических ток-шоу должен стать более качественным, он должен нести конструктивное содержание обществу", - добавил он.

Каневский отметил, что третий шаг - это постоянное освещение в СМИ актуальности введения системы государственного финансирования политических партий. "К сожалению, по нашим исследованиям, эта тема вообще не затрагивается в обществе. И, таким образом, общество до сих пор не готово адекватно воспринимать такую идею", - сказал эксперт.

Четвертый шаг, сказал он, - это разработка и адвокатирование законов о государственной поддержке партий. "В предыдущей Верховной Раде был хороший пример, когда депутаты объединялись в конструктивные группы, которые нарабатывали свои законопроекты, и потом вместе с общественностью их продвигали. Такую традицию нужно поддержать и в новом парламенте", - сказал Каневский.

Эксперт отметил, что пятый шаг - продвижение в обществе вопросов, касающихся финансовой прозрачности политического процесса. "Рейтинги этих выборов показывают, что, несмотря на Революцию достоинства, общество, к сожалению, все еще не избирает партии по политическим программам или по идеологическим принципам или ценностями. К сожалению, общество до сих пор избирает партии по харизме лидера. Это является преградой для исторического развития парламентаризма в Украине", - сказал он.

Кроме того, Каневский выразил мнение, что особенности будущих парламентских выборов "помешают историческому развитию парламентаризма в Украине". Среди таких особенностей он назвал, в частности, отсутствие конкретных политических программ, идеологий и ценностей партий, идущих в парламент.