50 долгосрочных наблюдателей ЕNЕМО будут следить за ходом парламентских выборов в Украине

Киев. 17 сентября. УНИАН. За ходом внеочередных парламентских выборов в Украине будут следить 50 наблюдателей Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО).

Об этом председатель Миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО) в Украине Срджан Павличич сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ЕNЕМО подала документы в ЦИК на аккредитацию 50 долгосрочных наблюдателей. Павличич отметил, что 25 команд, каждая из которых состоит из двух долгосрочных наблюдателей, будут действовать в разных областях Украины, начиная с 20 сентября. По словам Павличича, шесть членов основной команды приехали в Украину 10 сентября.

Павличич отметил, что ЕNЕМО является первой международной миссией, которая направила своих наблюдателей для мониторинга выборов в Украине. Он отметил, что это уже девятая миссия ЕNЕМО в Украине.

Также председатель миссии сообщил, что все наблюдатели получат инструкции относительно особенностей политической среды и особенностей избирательного законодательства Украины.

По словам Павличича, наблюдатели ЕNЕМО ставят целью сделать вклад в обеспечение более прозрачного избирательного процесса в Украине.

«Через мониторинг и подготовку отчетов о важнейших аспектах выборов, руководствуясь лучшими практиками и стандартами международного наблюдения, мы стремимся, чтобы воля избирателей выбирать своих представителей была учтена», - подчеркнул Павличич.

Он отметил, что ЕNЕМО действует в полном соответствии с международными стандартами по наблюдению за выборами.

«Объективность и достоверность информации, которую собирают наши наблюдатели, является главным приоритетом целой сети. Все наши наблюдатели подписали кодекс поведения международных избирательных наблюдателей», - добавил председатель миссии.

По его словам, на данном этапе наблюдения члены миссии сосредоточиваются на местных политических событиях, работе избирательных комиссий, деятельности политических партий и кандидатов, деятельности местных администраций, особенностях избирательной кампании, медийной среде, оценке деятельности по информированию избирателей, наблюдению за официальными жалобами.

«Позже мы будем наблюдать также за всеми этапами избирательного процесса, включая открытие избирательных участков и голосование на них», - добавил Павличич.

Он также сообщил, что миссия ЕNЕМО по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине в 2014 году финансируется Национальным демократическим институтом международных отношений, Агентством США по международному развитию, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США, Посольством ФРГ в Украине и Европейским фондом развития.

Отвечая на вопрос, будет ли миссия наблюдать за выборами в Донецкой и Луганской областях, Павличич отметил, что у миссии будут мобильные группы в Харькове и Днепропетровске, и «в зависимости от ситуации с безопасностью сможет наблюдать за некоторыми процессами на этих территориях».