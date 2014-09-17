Парламентские политические силы заинтересованы в сохранении непрозрачной системы формирования избиркомов - эксперт

Киев. 17 сентября. УНИАН. Руководитель мониторинговой аналитической группы «Цифра» Назар Бойко утверждает, что формирование избирательных комиссий на внеочередных парламентских выборах осуществляется по таким же схемам, как и на предыдущих выборах, когда ведущие политические силы пользуются услугами технических партий в вопросе формирования окружных и участковых избирательных комиссий.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперт отметил, что в ходе нынешней избирательной кампании парламентские политические силы так же, как и на предыдущих общенациональных выборах, применяют практику, при которой технические партии, вследствие жеребьевки получили своих представителей в окружных избирательных комиссиях, фактически делегируют свои полномочия в ОИК парламентским политическим силам, прежде всего, партии власти.

"Как ни печально, можно констатировать, что сегодня пул сформировался в технических партий, с помощью которых в окружных избирательных комиссиях действующая властная администрация будет иметь если не большинство, то существенное представительство, что позволит влиять как на определение повестки дня в окружных комиссиях, так и на подведение итогов выборов в одномандатных избирательных округах. Как показал 2012 год, такой инструмент является весьма действенным", - сказал Бойко.

Кроме того, он добавил, что по данным его мониторинг-аналитической группы, на нынешних парламентских выборах наибольшее представительство в окружных избирательных комиссиях будет иметь политическая сила действующего президента.

"Учитывая то, где были на предыдущих президентских выборах члены окружных избирательных комиссий от Либеральной партии Украины, от "Украина будущего", от "Украина вперед!", Партии "Собор", от "Нашей Украины", - есть основания полагать, что квоты для этих политических партий в окружных избирательных комиссиях заполняются тем политическим окружением, которое близко к нынешней властной администрации. По неофициальной информации, при создании ОИК в Западной Украине властная администрация ставила перед собой (задачи) иметь в каждой окружной избирательной комиссии, с помощью технических партий, минимум 10 членов ОИК", - сказал Бойко.

Вместе с тем он отметил, что если бы у парламентских политических сил была воля изменить такую ситуацию, то это можно было бы сделать довольно просто: "Дается команда Министерству юстиции провести перерегистрацию всех политических партий, установив критерии, какая политическая партия может быть перерегистрирована. Реальные партии должны иметь не только зарегистрированные организации, она должна проводить определенную деятельность, иметь открытые источники финансирования, участвовать в местных выборах и центральных. Но мы видим, что власть поменялась, а все выглядит так, что действующие схемы устраивают всех", - отметил эксперт.