Общественные эксперты присоединятся к люстрации судей

Киев. 18 сентября. УНИАН. Для формирования честной власти, построения справедливого общества необходимо очистить судебную систему от судей, которые принимали неправомерные решения.

Об этом заявил председатель общественного Экспертного комитета Украины Виктор Шульц сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что возглавляемый им комитет создан «для проведения общественных экспертиз во всех сферах жизнедеятельности гражданского общества». По его словам, при комитете создана комиссия по вопросам судебной системы и люстрации судей.

Шульц прибавил, что Экспертный комитет Украины зарегистрирован Министерством юстиции Украины 19 марта 2014 года. По его словам, это общественный институт .

Председатель комиссии по вопросам судебной системы и люстрации судей при Экспертном комитете Украины, председатель партии «Справедливая Украина» Степан Дьяченко подчеркнул, что принятием закона «Об очищении власти» выполнен «один из самых главных приказов общества». По его словам, «процесс люстрации в государстве получил правовую основу». Он подчеркнул, что при предыдущей власти происходил «примитивный подкуп руководителей судебных органов должностями и ручное формирование судов, в первую очередь Конституционного».

Дьяченко отмечает, что уже сегодня становится очевидным, что «люстрация судей будет всячески блокироваться представителями старой властной команды, ведь в результате этого процесса они окончательно лишаются своего влияния, а следовательно, теряют дивиденды в политической и экономической сферах». По его словам, не заинтересованы в процессе люстрации и представители олигархических кланов, которые влияли на суды.

Дьяченко напомнил, что в апреле 2014 года был принят закон о восстановлении доверия к судебной власти Украины. По его словам, результатом его принятия стало «увольнение всех руководителей судов Украины». Он прибавил, что предусматривалось, что судьи «самостоятельно, без указания сверху изберут новых руководителей - не коррумпированных и не запятнанных», но «надежды не сбылись». «По информации люстрационного комитета, подавляющее большинство старых руководителей судов остались в своих креслах», - отметил он. Это, по его словам, свидетельствует о том, что для перемен нужна «не только политическая воля власти, но и мощный контроль народа».

Дьяченко подчеркивает, что принятый парламентом закон о люстрации должен исправить эту ситуацию.

Правозащитник Игорь Сухобрус подчеркнул, что если «сегодня общество не вернется к контролю над властью, контролю над судьями и не проведет тотальную люстрацию властной и, в первую очередь, судебной ветви власти, то Украина скатится к федерализму». Он отметил, что «наша цель - тотальная проверка всех документов от людей, которые обращаются в наш комитет и предоставляют подтверждение незаконных решений судей, с тем, чтобы разработать настоящие документы для дальнейшего обращения в Совет судей Украины и к народу Украины, чтобы были наказаны судьи», принимающие незаконные решения.

Председатель Всеукраинского общественного объединения «Украинский координационный совет» Андрей Хома подчеркнул, что «мы хотим сегодня усилить судебную ветвь власти путем вывода из нее тех людей, которые пришли туда просто зарабатывать деньги». По его словам, проводится акция «Народная люстрация судей». Он сообщил, что в рамках этой акции сначала в Киеве, а затем в регионах Украины будет приезжать под суды колонна автобусов с надписями: «Народный комитет. Люстрация судей» с тем, чтобы дать возможность людям прийти и обратиться в выездной штаб с документами, подтверждающими незаконность решений судов, пообщаться с волонтерами. Он отметил, что эти документы будут отработаны и переданы в суды высшей юрисдикции для отмены неправомерных решений.