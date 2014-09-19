Общественные активисты начали широкомасштабный мониторинг парламентской кампании в Киеве и регионах

Киев. 19 сентября. УНИАН. Наблюдатели за выборами подготовили новую платформу для предстоящей парламентской кампании, а также альтернативный ресурс качественного информирования избирателей под названием «Выборомат».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили медиа-эксперты.

Председатель Комитета «Равенство возможностей», доктор наук по социальным коммуникациям Александр Чекмышев рассказал, как будет происходить мониторинг. В частности, он сообщил, что исследование, которое началось 1 сентября, охватывает все области Украины, с Донецкой и Луганской, а также АР Крым (там проводится обзорный мониторинг ситуации в информационном пространстве).

«Чтобы понять масштабы этого мониторинга, назову несколько цифр. Это будет 45 региональных и 7 общенациональных телеканалов, это будет 76 региональных и 6 столичных газет, 68 и 4 интернет-сайта соответственно, также 3 общенациональные радиокомпании. Субъектами (исследования - УНИАН) стали те партии и блоки, которые зарегистрированы в ЦИК. Причем не 5-7 фаворитов, как это было во время предыдущих кампаний, в том числе в 2012 году. На этот раз мы будем мониторить всех зарегистрированных», - пояснил Чекмышев.

По его словам, мониторинг должен ответить на несколько главных вопросов: получили ли избиратели информацию, достаточную для принятия осознанного и адекватного решения, чтобы выбор был сознательным; имели ли субъекты избирательного процесса, экспертной среды равный доступ к медиа, обеспечивали ли медиа такой доступ и т.д.

Кроме того, как пояснил эксперт, мониторинг покажет, как рядом с участниками гонки, в выборах принимают участие первые лица государства (президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады), то есть когда они действительно выполняют обязанности, а когда являются представителями своих партий.

PhD по социальным коммуникациям, руководитель информационных проектов Ассоциации «Спільний простір» Леся Ярошенко рассказал об активности, которая синергетически будет усиливать мониторинг СМИ, речь идет о новом информационном продукте - «Выборомат». С помощью этого ресурса на сайте «Украинской монитор» общественные активисты и рядовые граждане могут узнать: кто идет на выборы; что кандидаты предлагают в своих программах; что заявляют и комментируют в СМИ и т.д. По мнению экспертов, этот ресурс поможет гражданам подготовиться к выборам, руководствоваться трезвым анализом, а не эмоциональными лозунгами или личными симпатиями.