20 сентября в Киеве состоится Всеукраинская благотворительная акция "Всенародный День отца"

Киев. 19 сентября. УНИАН. 20 сентября в столичном Деснянском парке на Троещине состоится Всеукраинская благотворительная акция "Всенародный День отца", которая будет проходить по инициативе Международной общественной организации "Международный Центр Отцовства".

Об этом сообщил президент Международной общественной организации "Международный центр отцовства" Александр Марченко на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, организаторы акции рассчитывают, что на праздник придут около 3 тысяч человек. В ходе этой акции планируется собрать средства в поддержку военных в зоне АТО.

Также Марченко отметил, что "внедрение в Украине празднование всенародного Дня отца на национальном уровне будет способствовать популяризации важности роли мужчины как отца в семье и семейных ценностей в обществе".

Соорганизатор мероприятия Международный благотворительный фонд «Варнава».

Целью Всеукраинской благотворительной акции "Всенародный День Отца" является внедрение празднования Всенародного Дня Отца на национальном уровне. Организация, подготовка и реализация праздничных мероприятий в областных центрах Украины. К участию в акции на партнерских и меценатских условиях в Киеве, Львове, Луцке, Черкассах, Сумах, Днепропетровске присоединились заинтересованные государственные, общественные, религиозные организации и представители деловых кругов. Акция проходит в рамках общественной инициативы "День Отца".

Напомним, что 18 сентября 2009 по инициативе "Международного Центра Отцовства" от имени участников I-го Всеукраинского общественного форума представителей общественных и религиозных организаций, Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного отцовства провозгласил третье воскресенье сентября всенародным Днем Отца в Украине. Целью введения этого дня в общественную жизнь является поддержка мужчин, которые преданы своей семье; формирования верного мировоззрения по жизненной сущности мужчины как отца и пропуляризации модели хорошего отца на национальном уровне, а также привлечение мужчин к активному отцовству.