Киев. 22 сентября. УНИАН. Инициативная группа разработала инновационный проект «Новая Украина».

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН соавтор проекта «Новая Украина» Уильям Корнийчук, события, которые происходят в последнее время в Украине и в мире, свидетельствуют о том, что «страна оказалась в эпицентре планетарного кризиса».

По его убеждению, нужны безотлагательные действенные меры для выведения общества и государства из этого состояния.

По словам Корнийчука, данный проект предусматривает разработку подхода «относительно прорыва Украины в мировые лидеры» с помощью «Единой национальной гражданской платформы Украины», которая должна объединить международные и отечественные общественные организации, движения с целью организовать творческие силы нации и мобилизовать их на преумножение потенциала развития общества и государства. « Это – инновационно-трансформационное задание, решение которого по силам только национально сознательной, патриотически-настроенной и профессионально-компетентной нации, работающей на грани крайних духовных и физических человеческих возможностей», - сказал на пресс-конференции Корнийчук.

«Мир погрузился в планетарный кризис, а Украина в силу независящих от нее причин оказалась в эпицентре этого кризиса, и наши соседи воспользовались этим, и обострили этот кризис силовыми действиями. Это было сделано для того, чтобы отвлечь общественное сознание от тех проблем, которые существуют у «потенциальных недругов нашей независимости», то есть России, обострить кризис и тем самым перевести мир в состояние страха», - сказал Корнийчук. По его словам, в связи с этим весь мир оказался перед серьезным выбором: каким образом преодолеть «явно выраженный обостренный планетарный кризис в эпицентре с Украиной».

Корнийчук отметил, что в нынешних условиях перед Украиной стоит задание «не продолжать военные действия, не перемирие спасает, а лишь прорыв Украины на мировой уровень цивилизационного развития». «Это качественно новое виденье мирного пути выхода из кризисной ситуации, в которой оказалась Украина», - добавил Корнийчук.