В Киеве презентовали социальный проект «Делай выборы», поддержанный партией «Единая страна»

Киев. 23 сентября, УНИАН. В Киеве презентован социальный проект «Делай выборы» при поддержке партии «Единая страна»

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН по этому поводу первый номер в избирательном списке партии «Единая страна» Максим Верес, его политическая сила выступает за немедленное прекращение войны – «немедленный вывод всех войск, всех наемников с территории Донбасса и также регулярной российской армии, потому что Донбасс - это Украина», за определение национальной идеи и развитие экономического патриотизма.

Верес подчеркнул, что в списке партии на выборах в Верховную Раду нет «каких-то очень известных фамилий спортсменов или музыкантов». По его словам, партия во время избирательной кампании будет «делать акцент на призывах принимать участие в выборах, ни в коем случае не игнорировать свой гражданский долг». Он отметил, что именно поэтому партия поддержала проект «Делай выборы».

Всеукраинский координатор проекта Остап Походжай отметил, что было обращение о поддержке проекта «Делай выборы» ко всем политическим партиям, но на сотрудничество пошла только партия «Единая страна». Он подчеркнул, что «сам проект не агитирует ни за одну из политических партий». По его словам, проект направлен на то, чтобы призвать людей проголосовать на выборах и защитить их выбор.

Походжай подчеркнул необходимость привлечения молодых людей к голосованию на выборах, потому что они «лучше всего воспринимают изменения и лучше всего готовы реагировать на вызовы». «Если молодые люди будут голосовать, то скорость внедрения изменений в нашем государстве будет расти, политические силы будут вынуждены обращать внимание на наши потребности, на те ценности, которые мы исповедуем, и будут меняться вместе с нами» - подчеркнул он.

Один из лидеров проекта «Делай выборы» Антон Савиди подчеркнул, что будут видео- и аудиоролики, призывающие молодежь прийти на выборы. «Будем организовывать в крупнейших городах, в частности Киеве, Харькове, уличные инсталляции, призванные показать, что изменения в Украине возможны только через выборы и этот процесс длительный, но необходимый», - подчеркнул он.

По его словам, также участники проекта будут осуществлять контроль за выборами. «Мы в первую очередь будем концентрировать внимание на студенческих участках», - добавил Савиди.

Походжай отметил, что проект будет действовать не только во время нынешних выборов, но и на будущих.