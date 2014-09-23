Общественные активисты считают защиту потребителей финансовых услуг в Украине недостаточной

Киев. 23 сентября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация

«Финансовая грамота Украины» считает защиту потребителей финансовых услуг в Украине недостаточной по причине слабости банковского надзора и предлагает вкладчикам и заёмщикам банков объединиться для решения своих проблем.

Об этом заявил председатель ВОО «Финансовая грамота Украины» Михаил Стрельников на пресс-конференции в УНИАН.

«Вопрос защиты прав потребителей финансовых услуг на сегодняшний день стоит достаточно остро, с учетом финансового кризиса и тех реалий, которые мы имеем», - сказал Стрельников. Он отметил, что если раньше банковская система достаточно ловко «лавировала» между вкладчиками и заемщиками, то теперь они стали понимать, что являются равноценными потребителями финансовых услуг, за качество которых отвечает банковская система, а за надлежащий контроль – государственная машина в лице Национального банка и Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«На сегодняшний день, к сожалению, а я в банковской сфере проработал более 20 лет, сравнивая банковский надзор, бескомпромиссный и жесткий, который был еще 10-15 лет назад, и то, к чему мы на сегодняшний день пришли – банковским надзором назвать очень сложно», - отметил Стрельников. По его словам, сегодня вкладчикам и заемщикам целесообразно объединиться и решать свои проблемы совместными усилиями, подобно «народной инициативе» 2008-2009 года, которая так и осталась инициативой по причине отсутствия законодательного поля.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поскольку у нас на сегодня государство не в состоянии решить проблему, то мы попытаемся в этом помочь. Но чтобы государство не оставалось в стороне, наша группа готовит ряд исков: к Национальному банку, Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о признании их бездействия таковым, которое привело вкладчиков, в данном случае банка «Форум», в разряд пострадавших. Чтобы госорганы тоже ощущали свою ответственность и за вкладчиков, и за заемщиков, как потребителей финансовых услуг», - сказал Стрельников.

Председатель ВОО «Финансовая грамота Украины» подчеркнул, что в Европе потребитель финансовых услуг является одним из основных потребителей, в то время как в нашей стране это в основном малограмотный в финансовой сфере человек. По его словам, программа повышения финансовой грамотности при поддержке Всемирного банка в течение нескольких лет встречала сопротивление со стороны банкиров в нашей стране, как ни в одной другой стране.

Присутствующий на пресс-конференции председатель комитета защиты прав потребителей банковских услуг ВОО «Финансовая грамота Украины» Юрий Сосюрко отметил, что попытки вкладчиков, владеющих депозитами свыше 200 тыс. грн в банке «Форум», защитить свои права через Фонд гарантирования вкладов физлиц не увенчались успехом, а действующая законодательная база в этом направлении не совершенна. «Вся законодательная база о системе гарантирования построена таким образом, что защищаются прежде всего интересы учредителей и работников банка и самого Фонда гарантирования», - сказал он и отметил, что банк Новинского погубили кредиты, но кому были выданы эти кредиты и кто собственники компаний-должников, вкладчикам выяснить не удалось.

В свою очередь председатель правления ОО «Кредитный Майдан» Татьяна Руденко сообщила, что, помимо заемщиков, теперь эта общественная организация объединяет и вкладчиков проблемных банков, а также высказала мнение, что необходимо доработать законодательство по вопросу защиты прав вкладчиков. «Если бы в 2008 году, когда началась кризисная волна, законодательно приняли какое-то решение… Банки просто нас используют - вкладчиков и заемщиков. Так зачем такой банк, который не выполняет обязательства ни перед одними, ни перед другими? И если для уплаты штрафных санкций банк снимает последнюю «шкуру» с заемщика, который не может в форс-мажорной ситуации гасить кредит, то какие его обязательства перед вкладчиками? Тогда давайте вкладчики вам выставят ваши штрафные санкции», - предложила она.

Также активисты предложили заемщикам и вкладчикам самостоятельно решать свои проблемы, минуя банки, через так называемые биржи долгов путем взаимозачета. «Делаем биржу долгов и делаем биржу заемщиков, и закрываем ситуацию путем зачета однородных требований. Или требуем у банка вексель. Но банкам это невыгодно. Однако если мы это не сделаем, этого никто не сделает», - сказал адвокат Анатолий Башловка.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского. Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк 14 марта, а Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка 16 июня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.