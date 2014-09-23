Депутат Грушевский считает, что его избили за критические выступления против бывших власть предержащих

Киев. 23 сентября, УНИАН. Народный депутат Украины Виталий Грушевский (группа «За мир и стабильность») считает, что сегодня его избили неизвестные за критические выступления против бывших власть предержащих.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН Грушевский сообщил, что сегодня в 9.45 возле комитетов Верховной Рады Украины его избили неизвестные. По его словам, к нему за интервью обратились якобы журналисты «Гром-ТВ», которые все время просили провести запись разговора на улице. В то же время он сомневается, действительно ли это были журналисты, поскольку документы не проверял. «Этот человек пришел, и сразу у меня возникло сомнение относительно профессионализма этого человека, потому что он был в курточке из питона. А может себе журналист позволить курточку из питона за 5 или за 10 тысяч долларов? Я думаю, что нет», - отметил Грушевский.

По его словам, представившиеся журналистами настаивали на разговоре только на русском языке, но депутат отказался и отвечал по-украински. Он добавил, что сначала интервью было в холле отеля «Национальный», там его расспрашивали о поездке ряда народных депутатов из группы «За мир и стабильность» в Государственную думу России. Грушевский отметил, что целью поездки этой группы было, в частности, и инициирование перед российскими парламентариями вопроса относительно «возвращения руководителей прежней власти - Арбузова, Клименко, Курченко и других должностных лиц в Украину, потому что, в соответствии с информацией правоохранительных органов, есть подтвержденные факты финансирования ими дестабилизации на востоке Украины». Грушевский отметил, что журналист предложил ему выйти на улицу для «картинки». По его словам, после того, как они вышли на улицу и пошли к комитетам Верховной Рады Украины, где продолжалось интервью, «появились 8-10 агрессивно настроенных людей, и начали меня оскорблять», «они меня схватили» и при этом травмировали колено. По просьбе журналистов Грушевский продемонстрировал ушибленное колено.

Говоря о возможных мотивах избиения, Грушевский отметил, что «сегодня, когда я говорю о том, что нельзя допустить реинкарнации режима Януковича, нужно вернуть Клименко, Арбузова и других, поскольку, согласно информации правоохранительных органов, они крали из украинского бюджета, и, как подтверждение, - после интервью на меня было совершено нападение».

Отвечая на вопрос журналистов относительно неоднократной критики в адрес объявленного в розыск харьковского бизнесмена Сергея Курченко, Грушевский ответил: «Еще тогда, когда был при власти Янукович, я говорил, что хочу, чтобы этот человек пришел в Верховную Раду и рассказал, как можно таким магическим способом заработать такие средства. Если он заработал такие средства, то этот человек, по-видимому, должен передать эту формулу успеха каждому украинцу». При этом отметил, что Курченко, Клименко и Арбузов должны ответить, куда делись деньги из государственного бюджета Украины.

Грушевский считает, что его избиение - «спланированная акция», во время которой «журналисты работали вместе с теми людьми, которые меня избили». По его словам, журналисты не принимали участие в избиении, а «стояли рядом и снимали».

Грушевский отметил, что не будет обращаться в правоохранительные органы. «Я понимаю, что у этих молодых ребят есть патриотический дух, но ими манипулируют заказчики. Поэтому за что они должны страдать?», - сказал он о тех, кто его избил.

Грушевский также сообщил, что пока еще не обращался к медикам, но не исключил, что он это сегодня сделает. «Я сейчас, по-видимому, поеду к медикам, потому что не могу ногу согнуть, но я бывший спортсмен, и я знаю, когда кости ломаются, поэтому понимаю, что там не перелом, а серьезный ушиб», - сказал депутат.