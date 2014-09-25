Известный спортсмен Дериземля баллотируется в народные депутаты Украины

Киев. 25 сентября. УНИАН. Известный биатлонист, основатель Центра поддержки армии Андрей Дериземля баллотируется в народные депутаты Украины.

Об этом Дериземля сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Сможет ли новое поколение политиков осуществить перезагрузку власти и вычистить из нее старых чиновников команды Януковича?».

«Я принял решение баллотироваться народные депутаты Украины по одной простой причине: я хочу изменить власть. Таких изменений требует наше общество. Я хочу, чтобы к власти не пришли те чиновники, которые сотрудничали с режимом Януковича, а сегодня сменили лицо в виде новых партий», - сказал Дериземля. По его убеждению, Украине нужны новые, опытные специалисты, которые могут работать для людей. «Я иду в депутаты, поскольку хочу добиться принятия законов, которые бы позволили отстранить от власти чиновников, которые не выполняют свои функции, игнорируют людей и не желают работать для людей. Хочу также жестко контролировать выполнение чиновниками всех законов», - добавил Дериземля.

По его словам, он будет баллотироваться по 205-му мажоритарному округу г. Чернигова. Дериземля отметил, что взял отпуск на 2 месяца и тренируется по личному графику.

Народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Валерий Дубиль в свою очередь отметил, что украинцы хотят видеть в политике новых профессионалов. «Я убежден в том, что Андрей Дериземля - это человек, который является патриотом нашей страны, завоевывал победы за пределами страны. Я убежден, что этот человек должен быть в политике, в Верховной Раде и так же добиваться в нашей стране честности и справедливости», - сказал он.

Народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Андрей Шевченко выразил убеждение, что такие люди как Дериземля смогут привнести в парламент качества, которых там так не хватает: силу, характер, способность держать удар.

Участник АТО, начальник штаба, первый заместитель начальника Черниговского зонального отдела Военной службы правопорядка Сергей Сироцкий отметил, что Дериземля имеет хорошие организаторские способности, поскольку в очень короткие сроки он организовал Центр поддержки армии, который помогает военнослужащим в зоне АТО.

Видеозапись пресс-конференции: http://press.unian.net/video/2480-smojet-li-novoe-pokolenie-politikov-osuschestvit-perezagruzku-vlasti.html