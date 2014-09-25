В парламентских выборах готовы принять участие почти 75% украинцев - опрос

Киев. 25 сентября. УНИАН. Во внеочередных парламентских выборах 26 октября готовы принять участие почти 75% украинцев.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты опроса, проведенного исследовательской компанией «Актив-групп».

В частности, как отметил социолог, основатель исследовательской компании «Актив-групп» Андрей Еременко, согласно результатам исследования, обязательно принять участие в выборах планируют 50,3% опрошенных. Скорее всего примут в них участие еще 24,2%.

«Это где процентов на 5-7 меньше, чем декларировали о готовности явки на выборах перед 2012-м годом. Тогда явка между тем, что давали социологи, и реальная явка разошлась где процентов на 5-7 в меньшую сторону. То есть, процентов 5-7 человек из тех, которые сказали, что они обязательно придут на выборы, они в конце концов до выборов не дошли», - сказал Еременко.

Таким образом, отметил он, поскольку сейчас прогнозируемая явка составляет около 75%, то «реальную явку мы ожидаем, хорошо, если будет 65». «Это вопрос, с которым, видимо, предстоит работать всем политическим силам. Учитывая, как мы видим кампанию, скорее всего, эти политические силы и будут работать на повышение явки своих избирателей. Поэтому есть надежда, что она несколько будет больше», - считает эксперт.

Кроме того, как свидетельствуют результаты исследования, 16,3% опрошенных указали, что не планируют участвовать в выборах, а 9,2% отметили, что им «трудно сказать».

Вместе с тем перед выборами президента Украины о готовности прийти на выборы заявляли, по результатам различных исследований, он 70 до 80% респондентов. Реальная же явка едва превысила 60%. Поэтому, в случае сохранения тенденции, явка на парламентских выборах будет в пределах 50-60%, говорится в исследовании.

*** 19-22 сентября исследовательская компания «Актив-групп» провела социологическое исследование, посвященное рейтингам основных политических сил в начале избирательной кампании. Были опрошены жители всей Украины за исключением Крыма, а также некоторых районов Донецкой и Луганской областей, где продолжаются боевые действия.

Всего было опрошено 2250 респондентов в возрасте от 18 лет. Респонденты были отобраны методом многоступенчатой квотной выборки. Статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% и результате в 50% составляет 2,5%, при результате 25% - 2,3%, при результате в 10% - 1,7%.