Более 40% граждан намерены проголосовать за «Блок Петра Порошенко» на выборах в ВР - исследованию

Киев. 25 сентября. УНИАН. 40,8% граждан, которые планируют принимать участие в парламентских выборах, намерены проголосовать за «Блок Петра Порошенко».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил социолог, основатель исследовательской компании «Актив-групп» Андрей Еременко, представляя результаты социологического исследования.

«Как и раньше, «Блок Порошенко» - на первом месте. Среди всех опрошенных четверть людей готовы проголосовали за «Блок Порошенко». Если посчитать среди тех, кто придет на выборы, - это более 40%», - сказал он.

Так, согласно результатам исследования, среди тех, кто определился со своим выбором и намерен принять участие в выборах, 40,8% собираются проголосовать за «Блок Петра Порошенко» (25,4% - среди всех опрошенных), за «Радикальную партию Олега Ляшко» - 11,7% (7,3%), за «Гражданскую позицию» - 8,2% (5,1%), «Народный фронт» - 6,6% (4,1%), ВО «Батькивщина», - 6,3% (3,9%). За «Сильную Украину» - 4,7% (2,9%), Объединение «Самопомич» - 4,3% (2,7%), ВО «Свобода» - 4% (2,5%), «Оппозиционный блок» - 3,2% (2%), Коммунистическую партию Украины – 2,9% (1,8%), Аграрное объединение «Заступ» - 2,2% (1,4%).

Еще 5,1% среди тех, кто определился со своим выбором и намерен принять участие в выборах, указали, что будут голосовать за другую партию.

Еременко отметил, в частности, что ВО «Батькивщина» «имеет шансы пройти, нельзя сказать, что она гарантированно пройдет». Относительно «Народного фронта» он отметил, что «бренд «Яценюк» что-то «Народному фронту» даст, и поэтому «Народный фронт», скорее всего, будет как-то проходить».

Эксперт также подчеркнул, что происходит «переток» в «Заступ» голосов «Батькивщины» (0,48%) и «Радикальной партии» (0,65%).

«Оппозиционный блок» и «Сильная Украина» между собой очень четко разделяют голоса. То есть, если бы они шли как-то совместно, они бы имели серьезные шансы на то, чтобы куда-то попасть», - сказал Еременко и добавил, что поскольку эти политические силы идут отдельно, то их шансы «немногим больше, чем нулевые».

В свою очередь, политолог, директор Центра «Politconsultant.org» Николай Волгов отметил, что лидеры выборов уже определены, и главной интригой теперь является то, «сколько потеряет «Блок Порошенко» и кто у него заберет» голоса.

Так, эксперты отмечают, что рейтинг «Блока Порошенко» в целом стабилен, хотя возможно незначительное падение за счет «оттягивания» голосов «Народным фронтом».

В то же время, «Гражданская позиция» может существенно «перетянуть» к себе симпатиков Ляшко, которые «поддерживают «Радикальную партию» исключительно из-за показной активности Олега Ляшко в зоне АТО».

Как считают эксперты, у «Батькивщины» и партии Ляшко - существенное уменьшение результата с заметной тенденцией к дальнейшему снижению рейтинга за счет мощного перехода голосов сторонников «партии войны» в «Гражданскую позицию» и другие партии, которые взяли к себе в списки военных; в «Блок Порошенко» и «Народный Фронт» - голосов сторонников действий нынешней власти; в «Заступ» - голосов тех, кто раньше голосовал за аграриев или за их представителей.

«Батькивщина» начала терять голоса с возвращением Тимошенко. Пока она была символом великомученицы в тюрьме - она была символом, который голоса давал», - сказал Еременко и добавил, что, в частности, «люди устали от ее эмоционально-популистских вещей».

Относительно «Свободы» эксперт отметил, что эта политическая сила теряет рейтинг на западе Украины, что фиксировалось еще на президентских выборах. «Подозреваю, что это произошло потому, что они там в действительности взяли власть, и начали этой властью распоряжаться так, как считали нужным. Люди оценили, как они распоряжаются этой властью», - сказал эксперт.

*** 19-22 сентября исследовательская компания «Актив-групп» провела социологическое исследование, посвященное рейтингам основных политических сил в начале избирательной кампании. Были опрошены жители всей Украины за исключением Крыма, а также некоторых районов Донецкой и Луганской областей, где продолжаются боевые действия.

В целом было опрошено 2250 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Респонденты были отобраны методом многоступенчатой квотной выборки. Статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% и результате 50% составляет 2,5%, при результате 25% - 2,3%, при результате 10% - 1,7%.