В Киеве презентовали документальную повесть «Любовь и муки Магды Хоманн», изданную на немецком и украинском языках

Киев. 25 сентября. УНИАН. В Киеве состоялась презентация публицистическо-документальной повести «Любовь и муки Магды Хоманн», созданной на основе реальных событий.

Презентация книги, которую на украинском и немецком языках написали потомки Магды Хоманн - украинец Сергей Сай-Боднар и немец Петер Хоманн, состоялась сегодня в информагентстве УНИАН.

Как было отмечено во время презентации книги, в ней рассказывается история немки, которая влюбилась в военнопленного во время Первой мировой войны украинца Алексея Кучинского и без какого-либо документа попала на украинское Подолье. Она пережила на украинской земле коллективизацию, голодомор, сталинские репрессии, раннюю потерю мужа, отдала сыновей-близнецов в советскую армию. Дальше - началась Вторая мировая война, во время которой ее сыновья сражались с ее родственниками и соотечественниками. В 1942 году в оккупированный румынами Могилев-Подольский приехал брат Магды - Густав, он хотел наконец забрать сестру, которой еще не было 50 лет, в Германию. Но она отказалась. Потому что должна была дождаться с войны сыновей в родительский дом... Сыновья, Петр и Павел, вернулись живыми с войны - в 45-м и 46-м годах, но она их так и не увидела. В ноябре 1944 года Магду Хоманн забрали гэбисты. В ГУЛАГе она погибла - никто не знает, как, где и когда.

Украинский правнук Магды Сай-Боднар во время презентации отметил, что, «исследуя факты из жизни своей немецкой бабушки, я пришел к однозначному выводу, что на каждое поколение выпадают какие-то испытания. Если мы посмотрим на XX век, то поколения наших прадедов, дедов, отцов имели какие-то испытания - революции, первая и вторая мировые войны, коллективизация, голодоморы, сталинские репрессии, несколько наступило просветление с середины 60-х до начала 80-х, а затем снова перестройка, разруха и теперь нашему поколению выпало испытание Путиным. И я более чем уверен, что нынешняя война принесет не меньше, а может, и значительно больше творческих сюжетов, потому что историю творят истории конкретных людей». Сай-Боднар поблагодарил каждого, кто принял участие на том или ином этапе в создании книги.

Как отметил немецкий правнук Магды Петер Хоманн, в свое время он получил письма своей бабушки от ее брата, а его дедушки.

«Я получил от моего деда письма от его сестры Магды за период с 1927 по 1942 год с большой просьбой отыскать Магду и его потомков в Украине. Эти письма Магды были бесценными, поэтому я без колебаний решил начать этот поиск, который продолжался долгих 25 лет... Мы достигли нашей цели. От имени моей семьи я благодарю Сергея Сай-Боднара, что он этой книгой увековечил память нашей храброй Магды Хоманн», - сказал он.

В свою очередь доктор исторических наук, эксперт Владимир Сергийчук отметил, что Сай-Боднар показал пример, как можно сделать, чтобы познать свои корни. «Тем более, когда его предок - такая женщина как Магда Хоманн, судьба которой, на мой взгляд, заслуживает талантливого гениального пера выдающихся кинематографистов. Мы сегодня часто смотрим сериалы - или турецкие, или аргентинские - и там очень много рассказывается о жизненных буднях, а судьба Магды Хоманн - это судьба, которая заслуживает высокого талантливого пера и показа на киноэкране. Судьба этой женщины в условиях украинской советской действительности - трагедия, которая должна быть воспета и эта судьба может быть сопоставима с судьбой многих мировых литературных героев... Его исследовательская работа, прежде всего, говорит о том, что он настоящий патриот, он сумел открыть правду о своем роде, о своей прабабушке и через ее судьбу показать судьбу каждой украинской женщины, украинского крестьянина в страшные годы коллективизации и голодомора... Эта книга - очень важна для воспитания украинской патриотической молодежи», - сказал Сергийчук.

В свою очередь директор Департамента издательского дела и прессы Госкомтелерадио Украины Алексей Кононенко выразил сожаление по поводу того, что эту книгу не удалось издать по программе «Украинская книга» для библиотек, но в то же время отметил, что как только будут выделены средства из бюджета, то эта книга будет переиздана для того, чтобы пополнить фонды библиотек.