В Киеве представили национальный проект «Единое окно надежды. Сохраним тех, кто защищает нас»

Киев. 25 сентября. УНИАН. В Киеве презентован национальный проект «Единое окно надежды. Сохраним тех, кто защищает нас».

Проект представил на пресс-конференции в УНИАН председатель Координационного совета контроля по предоставлению государственных услуг, руководитель национального проекта «Единое окно надежды. Сохраним тех, кто защищает нас» Дмитрий Стеценко.

По его словам, целью проекта является обеспечение беспрепятственного и своевременного предоставления правовой, социальной, медицинской и гуманитарной помощи отдельным категориям граждан, а именно: семей, которые потеряли кормильца в результате АТО, вынужденных переселенцев, военных, ветеранов, инвалидов и их семей, и выполнение персонифицированной информационной поддержки военно-медицинской мобилизации граждан.

Стеценко сообщил, что проект начинает свою работу в октябре этого года.

Он сообщил, что проектом предусматривается создание «Единого окна надежды» - это сверхсовременная интерактивная высокотехнологичная электронная система для реализации действенного не государственного механизма защиты интересов семей, которые потеряли кормильца в результате АТО, вынужденных переселенцев, военных, ветеранов, инвалидов и их семей.

Проект будет реализован на собственные средства основателей проекта, материальной и интеллектуальной помощи отечественных коммерческих учреждений - участников проекта, помощи отечественных и международных благотворительных организаций, которые занимаются ветеранами войны, грантов европейских государственных и не государственных структур. «Проект не требует бюджетного финансирования», -подчеркнул Стеценко.

Он пригласил всех желающих народных депутатов, которые готовы защищать права своих избирателей и публично отчитываться перед избирателями через интерактивную платформу «Единого окна надежды», принять участие в создании Совета «Единого окна надежды», который состоится 10 октября 2014 года в Администрации президента Украины.

Начало открытия пунктов «Единого окна надежды» - 30 октября 2014 года.

В функции "Единого окна надежды" будет входить прием любых вопросов от соответствующей категории граждан относительно получения информации по поводу порядка оформления и подачи документов в соответствующие государственные учреждения, консультации граждан, помощь с представлением настоящих документов в соответствующие учреждения, контроль за выполнением соответствующими учреждениями своих обязанностей по вопросам предоставления ответов и социальной помощи, в пределах своих полномочий, и информирования заявителей (граждан) о выполнении этими учреждениями соответствующих действий.

Стеценко подчеркнул, что “Единое окно надежды” создается при помощи лучших высокотехнологичных электронных систем, с единым координационным центром взаимодействия с государственными учреждениями и сетью пунктов приема обращений граждан в каждом городе Украины, за счет частных спонсоров, которые поддержали эту общественную инициативу.

Стеценко отметил, что предоставление услуг гражданам обеспечивается исключительно на бесплатной основе.

Каждое обращение будет регистрироваться в специализированной адаптивной системе с предоставлением номера обращению. Оформленный должным образом пакет документов, при помощи электронных систем, мгновенно будет направляться в соответствующее учреждение, через системы “Единого окна надежды”, и, в соответствии с поручением заявителя, Координационный центр “Единого окна надежды” будет контролировать выполнение ответственными должностными лицами своих обязанностей относительно этих обращений, в соответствии с законом, с использованием интерактивных систем контроля выполнения поручений. «Такой подход исключает какую-либо возможность проявлений коррупции, недобросовестного отношения должностных лиц к выполнению своих функциональных обязанностей, существенно упрощает процедуры и уменьшает время на обслуживание заявителей», - сказал Стеценко.

По его словам, каждый заявитель постоянно, в режиме реального времени сможет достоверно узнать о движении его обращение и его выполнение.

В соответствии с этим проектом, на базе каждого исполнительного органа местного самоуправления в Украине (исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов), создается «Единое окно надежды», с назначением ответственного лица за взаимодействие с «Единым окном надежды» из числа работников исполнительного органа местного самоуправления.

Стеценко убежден, что такие меры уменьшают существующее социальное напряжение и существенно повышают авторитет, доверие и лояльность граждан к государственной власти.

Технический центр обработки информации создается на современной технологической базе, с размещением серверного оборудования на защищенных распределенных дата-центрах.

Стеценко сообщил, что программное обеспечение всех элементов «Единого окна надежды» создается известными, ведущими разработчиками и интеграторами программного обеспечения, которые имеют соответствующие сертификаты, лицензии и разрешения по обработке персональных данных, в соответствии с действующим законодательством.

Выделенная, собственная служба технической поддержки позволит в кратчайшие сроки обеспечить распространение системы и подключение операторов и юристов-волонтеров к «Единому окну надежды».

Стеценко сообщил, что до конца 2014 года планируется открытие по меньшей мере 1345 пунктов “Единого окна надежды”. В общей сложности планируется открыть 11 тыс. 624 пункта “Единого окна надежды”, что обеспечит полное присутствие системы на территории Украины.