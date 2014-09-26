Эксперты будут обжаловать решение ЦИК о регистрации Романюка кандидатом в депутаты в 94-ом округе Киевской области

Киев. 26 сентября. УНИАН. Эксперты в судебном порядке будут обжаловать решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Виктора Романюка кандидатом в народные депутаты в 94-ом округе Киевской области на внеочередные выборы 26 октября.

Об этом эксперты заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Политтехнолог Денис Богуш выразил надежду, что нынешняя избирательная кампания пройдет демократично и принесет изменения к лучшему.

В то же время, по его словам, уже есть ряд моментов, которые официально нарушениями назвать нельзя, но которые вызывают ряд вопросов.

"Мы видим, что в ЦИК есть определенные манипуляции со списками. И определенные манипуляции с теми кандидатами, которые или самовыдвиженцы, или от политических партий", - сказал эксперт.

В частности, как отметил Богуш, проблема есть с теми людьми, которые длительное время не проживали на территории Украины. Он привел пример о выдвижении Виктора Романюка от партии "Народный фронт" в 94-ом округе на Киевщине (входят города Васильков, Обухов, Васильковский, Обуховский районы).

"На предыдущих выборах 2013 года Романюка сняли за то, что он не проживал на территории Украины. Есть решение судов и очень много моментов. Меня поразила цифра: в 2013 году он не проживал 300 дней на территории Украины", - сказал Богуш.

Он прибавил, что не знает, "какие аргументы представила политическая сила "Народный фронт", чтобы дать справку, что он проживал (в Украине)".

"И там написано - уже он зарегистрирован - написано, что он проживал последние 5 лет на территории Украины", - отметил эксперт.

Богуш прибавил, что эти события свидетельствуют о "новом способе использования административного ресурса".

В свою очередь правовой советник общественной организации "Украинская честь и достоинство" Дмитрий Шаповал подчеркнул, что удивление вызывают действия ЦИК о регистрации Романюка и в целом подход к определению требований к кандидатам. Он напомнил, что в декабре 2013 году во время проведения повторных выборов в 94-ом округе Высший административный суд обязал ЦИК отменить регистрацию Романюка.

"В этой кампании мы обратили внимание на то, что этот человек опять хочет баллотироваться. Мы напомнили ЦИК о том, что в прошлом году ЦИК своим же постановлением отменила его регистрацию и признала факт его непроживания на территории Украины. На момент вынесения решение это было 309 дней", - сказал он и прибавил, что об этом были поставлены в известность председатель ЦИК и его заместители.

Кроме того, по словам Шаповала, коллектив завода "Индар", где Романюк ранее был заместителем председателя правления, также обратился к ЦИК, президенту, премьер-министру и генпрокурору с обращением о невозможности регистрации Романюка.

"Не только в связи с тем, что он не проживает на территории Украины, но и в связи с тем, что есть ряд уголовных дел, возбужденных в отношении Романюка, в связи с чем он скрывался в 2013 году в Италии", - сказал он.

В то же время Шаповал отметил, что все эти обращения и обращения коллектива "Индара" никаких ответов не получили, и ЦИК 23 сентября зарегистрировала Романюка для участия в выборах.

"Мы удивлены, возмущены этой ситуацией, и сейчас готовятся жалобы как в Центральную избирательную комиссии, так и иски в суд о признании противоправным и отмене постановления, которым был зарегистрирован Романюк", - сказал Шаповал.

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд Украины 4 декабря 2013 года обязал Центральную избирательную комиссию снять с регистрации кандидата в народные депутаты от ВО «Батькивщина» в 94-ом округе Романюка.

Как отмечалось в мотивировочной части постановления ВАСУ, Романюк отсутствовал на территории Украины в целом 270 суток на момент представления документов на регистрацию кандидатом в народные депутаты. В то же время законодательство не предусматривает препятствий регистрации лица на избирательную должность при ее отсутствии 180 суток в год.

5 декабря 2013 года ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Романюка.

В марте 2013 года Романюка задержали в Милане по представлению украинских правоохранительных органов. По данным МВД, в отношении Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества в особо кркпных размерах) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2013 года адвокат Романюка Николай Мотрук, получив ответ МИД Украины относительно официального статуса своего подзащитного, заявил, что итальянские правоохранители предоставили МИД Украины официальное подтверждение об отсутствии состава преступления в действиях Романюка.