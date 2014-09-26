В Доме офицеров 29-30 сентября состоится премьера спектакля по пьесам Чехова с участием известных актеров и телеведущих

Киев. 26 сентября. УНИАН. В киевском Доме офицеров 29-30 сентября состоится премьерный показ антрепризного спектакля «Медведь» & «Предложение», которую поставил по пьесам Антона Чехова заслуженный деятель искусств Украины Вячеслав Жила. Роли в спектакле будут исполнять как популярные актеры театра и кино, так и известные телеведущие.

Об этом сам режиссер Жила и продюсер Слава Жила сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Они представили присутствующим на пресс-конференции актеров, которые будут играть в спектакле: народная артистка Украины Ольга Сумская, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, украинский телеведущий, актер Юрий Горбунов, актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик, заслуженный артист Украины Алексей Вертинский.

По словам продюсера, после премьеры спектакля в Киеве предусмотрен показ в городах Николаев, Херсон, Одесса, а в феврале следующего года - запланирован тур по всей Украине.

«Для меня очень интересный проект. Я впервые встретился с такими известными и талантливыми актерами, которые работают в этом проекте. Я получаю огромное удовольствие от нашего сотрудничества, потому что не каждый день попадают звезды такого уровня в работу... И вы увидите известных актеров в совершенно новом качестве. Причем, на мой взгляд, это тот театр, по которому мы все соскучились, - он не грустный, он светлый, он чист, он пронизан любовью, влюбленностью... », - сказал режиссер.

По его словам, долго продолжалось обсуждение по поводу того, на каком языке надо ставить спектакль, и в конце концов было решено играть его на русском языке «в связи с теми событиями, которые происходят» в стране.

«Во-первых - это Чехов - этот автор принадлежит не только России, но всему миру, как Шевченко, Шота Руставели, Шекспир... И, кроме того, мы покажем нашим коллегам в России, что не все так плохо в Украине, никто не притесняет русский язык в Украине, и мы так же уважительно относимся к шедеврам мировой драматургии, мировой литературы», - отметил Вячеслав Жила.

По словам режиссера, благодаря спектаклю он хочет принести зрителю «немножко радости, несмотря на то, в какое тяжелое время мы сейчас живем, и сколько всего трагического пропускаем через душу».

Он сообщил, что актеры будут появляться на сцене в непривычном для всех амплуа.

Также Жила обратил внимание, что костюмы для проекта созданы не костюмерами театра, а приглашенными к сотрудничеству дизайнером одежды Еленой Бернацкой и дизайнером обуви Алиной Качоровской.

Говоря о своих ожиданиях от премьеры спектакля, Сумская выразила надежду, что зрителям понравится спектакль.

«Я думала о том, как зритель будет воспринимать классику? В сложные времена... И вот именно в эти времена она настолько актуальна, как никогда, она настолько отвлекает от всех проблем и этого негатива, который вокруг нас. И если ты получаешь позитив и тебе это нравится, то я думаю, и зритель должен насытиться этой энергетикой», - сказала актриса.