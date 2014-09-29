В Киеве презентовали благотворительный фонд «Будущее Луганщины»

Киев. 29 сентября, УНИАН. В Киеве презентован благотворительный фонд «Будущее Луганщины».

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН учредитель фонда, бывшая и.о. главы Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина, приоритетными направлениями деятельности фонда является доставка и предоставление гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате проведения антитеррористической операции на востоке Украины, стихийного бедствия, экологических, техногенных и других катастроф, жертвам репрессий.

Также фонд будет оказывать поддержку Вооруженным силам Украины и добровольческим батальонам, а также организациям местной самообороны.

Веригина отметила, что идея создания фонда возникла давно, поскольку «я видела, что и украинской армии, и нашим переселенцам, которые находятся и на территории Луганской области, и на территории других областей Украины, очень нужна помощь, потому что те средства, которые выделяет государство, в частности на армию, к величайшему сожалению, они армии все не доходят».

По ее словам, в ситуации, когда не принят Верховной Радой закон о переселенцах, очень важно поддержать людей, которые покинули зону боевых действий.

Учредитель благотворительного фонда «Будущее Луганщины» отметила, что фонд «уже начал сотрудничать с международными фондами, со спонсорами, с волонтерами для того, чтобы как можно больше помогать Луганщине».

Председатель фонда Сергей Хиль подчеркнул, что «фонд начинает работать в трудное время, когда наступает похолодание, заканчиваются продукты, которые выращены на огородах жителей Луганской области, и ни денег, ни зарплат они не получают, поэтому работа нашего фонда будет направлена, в первую очередь, на помощь тем людям, которые потеряли свое жилье, детям, которые пошли в чужие школы, раненым, больным».

Веригина отметила, что людям на Луганщине сегодня очень нужны теплая одежда, лекарства, медицинское оборудование. Она подчеркнула, что людей необходимо обеспечить жильем, поскольку многие жители находятся во временных жилищах, которые не пригодны для проживания во время холодов. По ее словам, фонд имеет свою страницы в Facebook и «ВКонтакте».