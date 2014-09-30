Новый парламент может проработать до полутора лет и будет распущен - эксперт

Киев. 30 сентября. УНИАН. Новый состав Верховной Рады может проработать до полутора лет и будет распущен президентом.

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН высказал политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications" Тарас Березовец.

"Я думаю, что это будет очень короткий парламент. Я даю ему он 6 месяцев до 1,5 года", - сказал он.

Эксперт пояснил, что в парламенте "будет зашкаливать" количество различных "радикальных элементов": комбатов, общественных деятелей, журналистов. "Соответственно, это не даст этому парламенту нормально принимать ни одного решения", - сказал Березовец.

Он считает, что, таким образом, через некоторое время президент Украины Петр Порошенко может принять решение о роспуске парламента.

В свою очередь, политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий также высказал сомнение в возможности работы этого состава парламента в течение 5 лет. Вместе с тем он считает, что парламент может проработать менее двух лет.