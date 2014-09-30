Эксперт считает, что акции протеста в Гонконге связаны с Украиной и имеют много общего с Майданом

Киев. 30 сентября. УНИАН. Политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает, что акции протеста в Гонконге связаны с событиями в Украине и имеют много общего с украинским Майданом.

Такое мнение он высказал во время пресс-конференции в УНИАН.

"Начиная с того, что там тоже непопулярный мэр, назначенный центральной властью Китая. У нас был Попов. Решил снести студенческие протесты, и когда насильственно вынесли оттуда студентов, власти Китая неожиданно увидела в десять раз больше людей - то, что происходило в Киеве", - сказал эксперт.

Он отметил, что Китай долгое время был неформальным союзником США в вопросе кризиса в Украине.

"Китай сегодня решил строить отдельное экономическое сотрудничество с Россией, заключил с ними соглашения. И вот тут такой маленький "нежданчик" в Китае произошел", - отметил Березовец.

Так, по его мнению, на сегодняшний день Китаю будет не до сотрудничества с Россией.

Вместе с тем попытка сноса «китайского Майдана», подчеркнул эксперт, будет иметь тяжелые и трагические последствия для китайской экономики.