Лидеры избирательных гонок еще могут поменяться, а в ВР могут быть избраны партии, попадание которых не прогнозировалось - эксперт

Киев. 30 сентября. УНИАН. Политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает, что в состав новой Верховной Рады Украины могут быть избраны партии, попадание которых не прогнозировалось, а лидеры избирательных гонок еще могут поменяться.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Березовец выразил мнение, что на сегодняшний день бренд-эффект многих партий, которые имеют достаточно высокий рейтинг, позволяет кандидатам выигрывать выборы даже без проведения избирательных кампаний. Это может сыграть против самих организаторов, проведя кандидатов, которые были «техническими».

Эксперт отметил, что выборы должны состояться демократически и без монополии одной политической силы, а также с сохранением нынешнего реформаторского правительства.

«Сегодняшнее сотрудничество президента с премьером, несмотря на определенные проблемы, свидетельствует, что двое идут уверенно на 90% в одном направлении – в направлении Европейского Союза и серьезных изменений», - сказал Березовец.

Также он добавил, что на сегодняшний день одним из главных кандидатов на должность спикера парламента является лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Мы можем представить, каким будет парламент, если это, конечно, произойдет: он будет, очевидно, веселый, но будет ли в нем работа – большой вопрос», - отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Березовца, во время нынешней избирательной кампании усилилось влияние олигархов на формирование избирательных списков.

«Влияние олигархов является фактически монопольным на формирование большинства партийных списков и будут много неожиданностей», - сказал он.

Также эксперт отметил, что на сегодняшний день нет сомнений по поводу лидерства «Блока Петра Порошенко», ведь запрос на мир, который он декларирует, поддерживает большинство граждан.

«Второе место, которое сегодня дают «Радикальной партии», мне кажется достаточно дискуссионным. Потому что радикальную риторику Ляшко сегодня очень активно стали эксплуатировать, повторять другие политические силы. Например, «Самопоміч», «Народный фронт» или Гриценко», - сказал он.

Соответственно, пояснил Березовец, происходит серьезный «перетек голосов», и рейтинг Радикальной партии, по сравнению с данными предыдущих исследований, уменьшился вдвое. Он добавил, «перетек голосов» не завершен.

Эксперт также считает, что сюрпризы будут не только с перестановками в первом-втором-третьем местах по результатам выборов, но и относительно того, какие политические силы не смогут пройти в парламент. По его мнению, не пройти могут КПУ, «Сильная Украина», «Свобода». В то же время, неожиданно могут быть избраны в парламент «Правый сектор», «Самопоміч» или другие политические силы.

Политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что сегодня формируется определенное мнение, что «есть пропрезидентский блок, есть Ляшко и есть все остальные», чем пытаются «опустить политически других политических игроков».

Он заметил, что не привела ни к каким юридическим последствиям замена кандидатов в списке Радикальной партии уже во время избирательного процесса.

«Сам факт замены в процессе выдвижения Огневич Юрием Шухевичем – и никто не проводит никаких громких демонстраций, не кричат – как это вообще возможно?», - сказал эксперт.

Также он выразил мнение, что в мажоритарных округах применяется определенная технология по введению в парламент «конкретных решал».

«Заводят в парламент при помощи мажоритарных округов конкретных, как их называют, «решал», с которыми можно будет договариваться не по поводу русского языка или вступления в НАТО, – это их не интересует, а по поводу конкретных, четких, понятных решений», - сказал Голобуцкий.

Эксперт также считает, что определенной технологией является выдвижение от Блока Порошенко людей, которые реально будут не вести избирательную кампанию, а «быть определенным барьером, который сбивает национал-демократические партии». В частности, он привел пример, когда в одном из округов кандидат в народные депутаты Вадим Столар, который работает в округе, имеет 17%, а Ольга Люльчак, которая представляет Блок Порошенко, «ничего не сделав, просто стоит в Блоке Порошенко, имеет 13%.

«Понятно, что все конкуренты, которые идут дальше, у них опускаются руки, потому что они понимают, что это игра в поддавки», - сказал Голобуцкий.

В свою очередь, политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко отметил, что в нынешних выборах в парламент демократии меньше, чем технологий.

«Спецификой всех списков прошлых выборов и их проведение был такой термин как «тушка». Рассматривая сейчас списки зарегистрированных партий, спрашиваешь себя: а кто из них «тушка», и как они сформируют потом какие-то свои внутрифракционные, межфракционные группы и будут практиковать выход из той или другой партии, которая будет формировать фракцию, которая прорывается в парламент», - сказал он и добавил, что все это произойдет в первые же дни работы нового парламента.

Эксперт отметил, что, в соответствии с данными социологических исследований, Блок Петра Порошенко и Радикальная партия «практически уже сформировали так называемое пропрезидентское большинство». «Я думаю, что к ним присоединится Тигипко», - добавил Небоженко.

«Клянутся в верности президенту и замаскированные тайно Партия регионов, которая идет и по мажоритарным, есть люди и в «Оппозиционном блоке», и в «Сильной Украине», - добавил он.

По убеждению эксперта, до Нового года в парламенте должно сформироваться стойкое большинство и меньшинство.

«Либо это будут реформаторское большинство президента Порошенко, где будет больше слов, больше популизма. Либо это будет большинство антикриминальное, антикоррупционное, где эпицентром может оказаться тот же «Народный фронт», - сказал он.

Кроме того, Небоженко выразил мнение, что в новом парламенте не будет резкого деления на оппозицию и сильное большинство.

«В разных случаях люди будут голосовать по-разному», - считает Небоженко.