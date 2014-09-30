Украинские переводчики заявляют о необходимости улучшения условий труда для ведения своей деятельности

Киев. 30 сентября. УНИАН. Творческий союз переводчиков и писателей отмечает необходимость улучшения условий труда для ведения своей деятельности.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Международного дня переводчика.

В частности, переводчик Неля Ваховская подчеркнула, что сегодня украинские переводчики в своей работе имеют целый ряд проблем, которые осложняют работу. Эти проблемы касаются в большей степени условий труда переводчиков.

Так, по словам социолога, исследователя Центра исследования общества Ирины Когут, переводчиков можно отнести к нестабильному классу.

По ее словам, у переводчиков существуют материальные трудности, а во время выполнения их работы случаются проявления несправедливости в отношениях с издателями.

«Существует определенный риск невыплаты зарплаты после завершения проекта», - сказала Когут.

У переводчиков отсутствует стабильная занятость, отсутствует постоянная работа, а отношения с издателями базируются преимущественно «на доверии», а юридический договор относительно труда и социальная защита отсутствуют.

Кроме того, она сообщила, что переводчики не входят в профессиональные объединения для защиты своих прав.

По данным Когут, посредством анализа доступных источников было подсчитано, что общее количество переводчиков научной и художественной литературы в Украине можно оценить приблизительно в 500 человек.

Из них, около 70% переводят с английского языка, около 40% - с русского, 28% - с польского, а 24% - с немецкого языка соответственно.

Кроме того, она отметила, что приблизительно для 68% из этих людей перевод не является их основной сферой деятельности, то есть они совмещают перевод с другими работами, например, с преподаванием в высших учебных заведениях, научной работой или журналистикой.

В этих условиях, переводчикам не хватает времени для отдыха – в частности, почти в 70% не хватает времени для проведения с собственной семьей.

В связи с этим участники пресс-конференции подчеркнули необходимость улучшения условий труда переводчиков в Украине.