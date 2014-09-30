Единственный в Украине завод коллагеновой упаковки призвал власти не допустить остановки производства из-за рейдерских атак

Киев. 30 сентября. УНИАН. Единственный в Украине завод по производству коллагеновой оболочки для колбасных изделий и упаковки для пищевых продуктов «Прилуцкий завод «Белкозин» (г. Прилуки Черниговской области) призывает власти вмешаться в ситуацию, возникшую вокруг предприятия и ведущую к закрытию производства. Об этом заявил генеральный директор завода Роман Давида на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Давиды, проблемы на предприятии возникли в ходе его реорганизации и смены формы собственности. При этом один из чиновников Черниговской облгосадминистрации, отметил Давида, заподозрил руководство завода в привлечении неких российских инвесторов.

«Предприятие работает, и хорошо, что оно есть. Мы предоставили все документы (на рассмотрение облгосадминистрации - УНИАН). Но комиссия облгосадминистрации вместо того, чтобы рассмотреть их и сделать вывод, приняла решение изучать ситуацию на заводе дальше. Что можно изучать и рассматривать? Документы другими не станут, они законны», - сказал Давида. – Мы расцениваем это как предубежденность. Мы понимаем, к чему это может привести – к разным последствиям, вплоть до остановки завода».

Давида отметил, что на предприятии сегодня работает более 500 человек, а средняя зарплата составляет порядка 2-3 тыс. грн при ежегодном отчислении налогов в объеме порядка 12 млн грн в год.

«Мы работаем исключительно на импортном сырье и предприятие ориентировано на экспорт. В числе наших клиентов – предприятия США, Бразилии, Нидерландов, Германии, Китая, Таиланда. Это огромный перечень стран. Мы находимся на том этапе, когда мы развиваемся, мы заручились доверием клиентов», - сказал Давида, добавив, что крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия Украины также закупают продукцию «Белкозина». «Мы готовы обеспечить нашей продукцией и украинские предприятия, и предприятия других стран. Мы хотим быть предприятием, которое бы гордо представляло Украину. Но мы призываем власти обратить внимание на рейдерские попытки захватить предприятие», - резюмировал Давида.