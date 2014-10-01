Киев. 1 октября. УНИАН. В Киеве стартовала акция по бесплатному обследованию работников просвещения на рак молочной железы «Заботься о них!».

Как отмечалось на пресс-конференции в УНИАН, акция проходит в рамках мероприятий к Всеукраинскому дню борьбы с заболеванием раком молочной железы и приурочена ко Дню учителя.

С 6 по 17 октября в школах столицы (Святошинский и Деснянский районы) будет работать мобильный диагностический комплекс, где учителя смогут бесплатно сделать УЗИ молочных желез и получить профессиональную консультацию врача-маммолога.

Руководитель отдела онкологии компании ООО «Рош Украина» Владимир Педько отметил, что данный проект рассчитан на длительное время. «Мы уже осмотрели около 3 тысяч журналисток. Акция продолжается обследованием педагогов. Это самая незащищенная прослойка населения. Наша компания имеет социальную ответственность перед людьми. В такое время цены компании не были подняты. Это большой дополнительный вклад компании для людей», - сказал Педько.

По его словам, в Украине зарегистрировано около 1 миллиона больных онкологическими заболеваниями. «Первично обнаруживается в Украине ежегодно около 16 тысяч новых случаев рака молочной железы, на разных стадиях. Если рак обнаруживается на ранних стадиях, то больные получают лечение хирургическое, терапевтическое, радиологическое. 5-летняя выживаемость пациенток с раком молочной железы в Украине – 45% (в США - 70%)», - отметил Педько.

Генеральный директор клиники «Инновация» онколог Павел Гриневич отметил, что проблема рака молочной железы у женщин актуальна во всем мире. «В Украине каждый час одна женщина умирает из-за этой болезни. Однако рака не нужно бояться. При сегодняшних возможностях медицины и при раннем выявлении – это излечимая болезнь. Это и является целью нашей акции. Она проходит уже 3 дня. И уже за первые два дня мы обнаружили 20% женщин, которые нуждаются в дополнительных консультациях маммолога», - отметил Гриневич.

По его словам, рак молочной железы в Украине помолодел. «Сейчас на практике мы встречаем рак у молодых женщин с 24 лет. Одни из основных причин этого – очень мощный стрессогенный фактор и загрязненная окружающая среда. Для нашей клиники это не коммерческий проект. Такими социальными акциями мы хотим обратить внимание женщин на свое здоровье. Поэтому на протяжении октября педагоги Печерского района пройдут обследование молочной железы в онкоклинике «Инновация», которая является партнером проекта.

В свою очередь, руководитель социальных проектов Общественного союза «Международный Клуб врачей и фармацевтов» Татьяна Савченко отметила, что задачей проекту «заботься о них!» является популяризация знаний об основных способах профилактики онкопатологии молочной железы и важность ранней диагностики болезни.

«Выявление рака на ранних стадиях позволяет улучшить результаты лечения и увеличить шансы на выживание пациентов. Пусть каждая женщина задумается об этом сегодня и не допустит страшной болезни», - отметила Савченко.

Инициаторами мероприятия стали Общественный союз «Международный Клуб врачей и фармацевтов» и фармацевтическая компания ООО «Рош Украина». Партнер акции – онкологическая клиника «Инновация».

Цель проекта – обратить внимание женщин на серьезность рисков заболевания раком молочной железы; проинформировать их о решающих факторах по предотвращению рака груди, о профилактике и лечении этого заболевания.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/51570