В ОПОРЕ считают, что парламентские выборы на Донбассе состоятся в 18 из 32 округов

Киев. 2 октября. УНИАН. Координатор парламентских и избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отмечает, что, по оптимистичным прогнозам, организовать голосование на досрочных парламентских выборах 26 октября удастся в 18-ти из 32-х одномандатных округов Донецкой и Луганской областей.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в УНИАН, презентуя промежуточный отчет по результатам наблюдения ОПОРЫ за внеочередными выборами народных депутатов Украины в сентябре 2014 года.

Айвазовская отметила, что боевые действия, которые продолжаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прямо влияют на организацию избирательного процесса.

«По оптимистичным прогнозам, в 18-ти из 32-х мажоритарных округов Донецкой и Луганской областей удастся организовать голосование, по пессимистическим прогнозам – только в 9-ти», - сказала Айвазовская.

Эксперт также отметила, что вопросом номер один остается вопрос безопасности во время организации избирательного процесса.

В ОПОРЕ отмечают, что из 32-х окружных избиркомов Донецкой и Луганской областей лишь 10 комиссий полноценно работают, 5 комиссий до сих пор пытаются наладить работу, 17 – не осуществляют практической деятельности.

По состоянию на 1 октября, по оценкам ОПОРЫ, избирательную кампанию и голосование можно организовать на всех участках Донецкой области в 8 округах (ИО 46–50, 55–59), только частично - в 45, 52, 53 округах, невозможно – в оставшихся 9 округах области.

В то же время в Луганской области лишь один округ (ИО 113 – центр город Сватово) является перспективным для обеспечения волеизъявления на всей территории, 5 – частично (ИО 105–107, 112 и 114), нереалистично повести голосование в 5 округах (ИО 104, 108–111).