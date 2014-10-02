В новую ВР баллотируются 6 тысяч 627 человек, из которых 302 действующих депутата - ОПОРА

Киев. 2 октября. УНИАН. На внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировано 6 тысяч 627 кандидатов, из которых 302 являются действующими народными депутатами.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказала координатор парламентских и избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, представляя промежуточный отчет по результатам наблюдения ОПОРЫ за внеочередными выборами народных депутатов Украины в сентябре 2014 года.

Так, больше всего действующих народных депутатов на нынешние выборы идут от партии «Блок Петра Порошенко» (42 кандидата). На втором месте – ВО «Батькивщина» - 26 кандидатов, ВО «Свобода» - 23 кандидата.

В мажоритарных округах баллотируются 149 действующих народных депутатов, 100 из которых идут как самовыдвиженцы.

Айвазовская также отметила позитивную тенденцией к увеличению количества женщин среди кандидатов, которых выдвинули партии по спискам, - 25,78% (в 2012 году – меньше 20%), и молодежи (32,17%), по сравнению с предыдущими парламентскими выборами.

По словам эксперта, типичный портрет кандидата в мажоритарном округе выглядит так: человек с высшим образованием (92,17%), принадлежит к мужскому полу (87,13%), имеет работу (85,82%), среднего возраста от 36 до 59 лет (66,23%) и беспартийный (64,19%).

Эксперт также заметила, что среди всех политических сил показатель партийности в списках политических партий – всего 40%. «То есть, 60% кандидатов, которые баллотируются по пропорциональной части избирательной системы с закрытыми списками, - это кандидаты, которые не принадлежат ни к одной из политических сил», - сказала она.

Наибольшее количество таких лиц, которые не имеют партийных билетов, - в партии «Оппозиционный блок». «Почти 98% в составе целого списка не имеют отношения официально ни к одной политической силе», - добавила эксперт.

Кроме того, в ОПОРЕ сообщили, что по состоянию на 1 октября в составе 213 ОИК произошло 936 замен членов, что составляет почти 25% общего количества членов соответствующих комиссий. «Показатель не такой высокий, как, например, в 2012 году», - сказала Айвазовская.

Она также добавила, что больше всего замен членов ОИК произошло в Донецкой области, что привело к обновлению состава комиссий этого региона почти на 36%. Более чем на 30% обновились ОИК Одесской, Кировоградской, Херсонской, Львовской, Днепропетровской, Закарпатской областей. Наиболее стабильными оказались ОИК Тернопольской, Волынской, Житомирской областей.

В общем количестве замен, которые в течение сентября произошли в составе ОИК, чаще всего происходили ротации представителей политических партий «Наша Украина», «Зеленые», «Украина будущего», Украинская платформа «Собор», Украинской партии «Зеленая планета», Партия зеленых Украины, Радикальная партия Олега Ляшко, Партии регионов, Партии пенсионеров Украины и ВО «Свобода».