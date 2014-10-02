Коллектив медуниверситета им. Богомольца настаивает на своем праве избирать ректора

Киев. 2 октября. УНИАН. Коллектив Национального медицинского университета им. А. Богомольца настаивает на своем праве избирать ректора медуниверститета и призывает суд принять законное решение по этому делу.

Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Коррупции в медицине способствуют суды. На примере восстановления экс-ректора Национального медицинского университета А.А.Богомольца Виталия Москаленко».

Участники пресс-конференции сообщили, что в конце сентября в университет поступило постановление Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, что Москаленко подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Киева, которым в июле с.г. было отменено решение Печерского райсуда Киеве о его восстановлении в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Проректор по научно-педагогической, лечебной работе и последипломному образованию НМУ им. А.Богомольца Александр Науменко подчеркнул, что нынешнего ректора медицинского университета Екатерину Амосову поддерживают большинство коллектива.

«Мнение членов трудового коллектива и воля коллектива игнорируется бывшим ректором Москаленко. Он продолжает свои действия, связанные с восстановлением в должности ректора. В соответствии с законом Украины о высшем образовании, трудовой коллектив университета имеет право избирать ректора, имеет право следить за его деятельностью, расти вместе с ректором и работать во благо университета. Трудовой коллектив нашего университета выразил свое мнение о деятельности ректора нашего университета (Москаленко - УНИАН). 74% голосов членов трудового коллектива университета проголосовали за отстранение Виталия Федоровича от должности ректора университета и выразили полное недоверие его деятельности в нашем университете. В соответствии с этим, министр здравоохранения Олег Мусий подписал приказ об отстранении Виталия Федоровича от должности ректора. «Пресловутый» Печерский суд восстановил его в должности. Однако Апелляционный суд Киева принял законное решение, отменив решение Печерского суда», - сказал Науменко.

Он также обратился в Высший специализированный суд, в котором сейчас рассматривается кассационная жалоба Москаленко о восстановлении его в должности ректора, с требованием поддержать мнение и решение трудового коллектива медуниверститета и принять законное решение по этому делу.

На пресс-конференции советник президента Украины, член Наблюдательного совета НМУ имени А.А.Богомольца профессор Ольга Богомолец подчеркнула, что сегодня «ни одна реформа в здравоохранении не сработает до тех пор, пока не будет уничтожена тотальная коррупция, которой проникнута эта система сверху к низу».

«Только если мы будем иметь жесткую позицию - только тогда нам удастся устранить тех людей, которые считают, что коррумпированная система должна жить в Украине... Медицинский университет финансируется на средства людей, которые платят налоги. Поэтому каждый из нас должен сегодня бороться, не бояться выражать свою жизненную позицию», - сказала советник президента.

«Для меня чрезвычайно важным является очищение университета, который носит имя моего прадеда», - отметила Богомолец и прибавила, что украинское общество ожидает изменение системы, в частности, и в здравоохранении. «Такого изменения системы нет. Это связано с отсутствием желания проводить реформы, отсутствием судебной реформы, которая в концепции президента является важнейшей», - сказала Богомолец.

Она считает, что без реформы правоохранительных органов «невозможна реформа ни в здравоохранении, ни в какой-либо другой отрасли».

«Для всех для нас очень важно не отступить, и все, кто хочет перемен в системе и перемен в обществе, должны отстаивать каждую такую маленькую позицию. Каждый сантиметр перемен дается с боем. Люди, стоящие по другую сторону, его пытаются отвоевать назад. Сегодня идет война против коррупции, и «с той стороны» никто легко не сдается. Если мы думаем, что прошлая система отступит, то она никуда не отступит. Коррупционная мафия, которая сегодня и в судебной системе, и в системе здравоохранения разрушает нашу жизнь и отнимает наше будущее», - сказала Богомолец.

Как отмечается в розданном на пресс-конференции пресс-релизе, Москаленко был освобожден от должности ректора НМУ имени А.А.Богомольца в начале апреля 2014 после многочисленных студенческих протестов и проверки Комиссией Минздрава, которая «установила злоупотребления более чем на 14 млн. гривень. По данному факту, Главное следственное управление города Киева начало досудебное расследование по уголовному делу № 12014100000001041 от 23.07.2014 по материалам Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве, по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о присвоении, растрате и завладении имуществом университета в особо крупных размерах».

В начале июня после голосования высшего коллегиального органа - Конференции трудового коллектива НМУ - ректором была избрана Екатерина Амосова. Минздрав подтвердил, что избрание ректора прошло с соблюдением всех необходимых процедур.

4 июля Печерский районный суд Киева (судья Кирилюк И. В.) принял решение о восстановлении Москаленко в должности.

Однако, 30 июля с.г. Апелляционный суд города Киева отменил решение Печерского районного суда города Киева о восстановлении Москаленко в должности ректора.

Фотоновости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/51594

Видеозапись пресс-конференции:http://www.unian.net/multimedia/video-1/2676-korruptsii-v-meditsine-sposobstvuyut-sudyi-na-primere-vosstanovleniya-eks-rektora-nmu-v-moskalenko.html