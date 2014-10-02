Бойцы батальона “Киевская Русь” призывают власть не допустить иловайской трагедии в Дебальцево

Киев. 2 октября. УНИАН. Бойцы 11-го батальона территориальной обороны “Киевская Русь” Киевской области призывают власть не допустить иловайской трагедии в городе Дебальцево Донецкой области.

Об этом они сказали сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“В ситуации в Дебальцево может повториться второй Иловайск”, - сказал руководитель самообороны Киевской области Владимир Давидюк.

В свою очередь командир взвода разведки батальона “Киевская Русь” Игорь Руль отметил, что вероятность повторения ситуации с Иловайском довольно большая.

“Сейчас Дебальцево - это стратегический пункт, но он действительно находится в полукольце. Притом, что поставка (необходимого вооружения) там возможна только по одной трассе с полуразрушенным мостом”, - отметил Руль.

Вместе с тем он сообщил, что боевые действия ведутся на расстоянии трех километров от этой дороги.

Также он отметил, что в район Дебальцево стянуты профессиональные российские войска, которые имеют большой опыт ведения боевых действий.

Он сообщил, что под городом сейчас находятся 27 танков противника.

Кроме того, он отметил, что в таких городах как Горловка и Енакиево Донецкой области находится группировка с тяжелой техникой, которая насчитывает ориентировочно 5 тыс. российских военных.

По его данным, противник намерен опять захватить Лисичанск Луганской области.

“Нужно выравнивать линию фронта. Потому что сейчас начнется ненастье, а та техника, которую мы имеем, она не пройдет, если трассу разбомбить. Она не пройдет по грязи. Там черноземы, как в Запорожской области”, - прибавил он.

Кроме того, пресс-секретарь самообороны в Киевской области Игорь Постановский раскритиковал украинскую власть за то, что не проводятся никакие реформы для предотвращения повторения Иловайской трагедии, а также не проводятся реформы с целью обеспечения безопасности Украины и территориальной целостности.

“Мы не видим, что сегодня что-то проводится для того, чтобы избежать повторения тех событий”, - сказал он.

Бойцы батальона “Киевская Русь” также подчеркнули, что украинские батальоны должны быть надлежащим образом обеспечены необходимой техникой и военным снаряжением.