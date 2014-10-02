Лидеры УНСО сместили Шухевича с должности председателя организации из-за его решения баллотироваться в депутаты от Радикальной партии

Киев. 2 октября. УНИАН. Лидеры Всеукраинской общественной организации «Украинская националистическая самооборона - УНСО» сместили Юрия Шухевича с должности председателя организации из-за его решения баллотироваться в народные депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом главный командир УНСО Константин Винницкий сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 28 сентября в городе Новоград-Волынский состоялся Большой круг организации, на котором было избрано новое руководство УНСО. Главным командиром был избран сам Винницкий, его заместителем - Олег Белый.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, как относится руководство организации к тому, что Юрий Шухевич баллотируется в парламент по списку Радикальной партии, которую возглавляет Олег Ляшко, Винницкий отметил: «Он (Шухевич - УНИАН) смещен с должности руководителя. У нас в организации есть определенные правила, по которым мы живем, они не являются страшными, но их надо выполнять всем. Если кто-то принимает решение уйти от какой-то политической силы, которая не имеет отношения к УНСО, то он должен это согласовать с Высшим советом, а если он это не согласовывает, то делает свой шаг и несет за него ответственность лично».

Винницкий отметил, что Шухевич сообщил УНСО о предложении баллотироваться в Верховную Раду по избирательному списку Радикальной партии, в организации обсудили этот вопрос.

«Большой круг принял решение, что мы не можем позволить, чтобы наш проводник шел от партии Ляшко», - отметил Винницкий.

По его словам, поэтому и было принято решение о смене высшего руководства организации.

Винницкий отметил, что УНСО является общественной организацией.

«Мы не занимаемся в настоящее время какими-то политическими акциями, и у нас нет желания расшатывать государство изнутри, потому что за это государство гибнут наши лучшие ребята», - сказал он.

При этом Винницкий добавил, что некоторые члены организации баллотируются в народные депутаты по одномандатным избирательным округам и в основном от партии «Правый сектор».

Кроме того, руководитель «Украинской националистической самообороны - УНСО» сообщил, что в Высший совет организации вошли также Роман Король, Ярослав Лагнюк, Валерий Бобрович, а в состав Совета старейшин - Валерий Пальчик, Петр Байса, Наталья Чангули.

«У нас был проведен Большой круг, на котором было принято решение, чтобы Высший совет организации изменить, чтобы туда вошли не только те люди, которые были учредителями организации, но и те, кто участвует в создании батальона УНСО», - отметил Винницкий.

В свою очередь член Совета старейшин УНСО Петр Байса сообщил, что батальон организации будет действовать в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, в состав батальона вошли активисты и сторонники УНСО.

Также Байса отметил, что организация помогает своим членам, которые получили ранения, воюя в составе других батальонов. Байса отметил, что организация помогает, ведь многим раненым необходимо провести протезирование, в том числе за пределами Украины.

Член Высшего совета УНСО Валерий Бобрович сообщил, что в организации очень много внимания уделяется подготовке бойцов. По его словам, Министерство обороны Украины выделило полигон для подготовки членов батальона УНСО.

Другой член Высшего совета УНСО Роман Король выразил надежду, что в Украине будет создано много батальонов для защиты государства. По его словам, уже созданный батальон «частично находится в зоне АТО».

«Есть разные национальности в батальоне, есть люди разного вероисповедания, но молимся единому Богу и поклялись Украинскому государству», - отметил он.