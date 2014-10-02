Трудовой коллектив КРРТ заявляет о безосновательности обвинений в рейдерстве

Киев. 2 октября. УНИАН. Представители трудового коллектива Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) заявляют о безосновательности обвинений в рейдерстве, ранее озвученных руководством концерна.

Соответствующее заявление на пресс-конференции в УНИАН озвучил руководитель пресс-службы КРРТ Павел Белоножко.

«Руководство концерна, которое, как мы считаем, делает недопустимые вещи, нарушая закон и попирая украинское законодательство, обвинило нас в рейдерстве. Большего цинизма я не видел. Это является неправдой, попыткой свести нашу борьбу за законность, за информационную безопасность до того, что это просто хозяйственный конфликт», - сказал Белоножко.

По его словам, 29 сентября сотрудники КРРТ попытались войти в здание концерна для того, чтобы занять свои рабочие места, а не для того, чтобы установить контроль над предприятием.

«Мы, работники, сделали попытку выйти на работу, потому как до этого на нас осуществлялось давление, запугивание, и мы не имели возможности, как не имеем и сегодня, выходить и работать. Хотя мы являемся работниками и не уволены из концерна РРТ», - пояснил Белоножко.

«Трудовой коллектив концерна, активисты-общественники не могут по определению быть рейдерами. Мы - антирейдеры», - добавил он.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции юрисконсульт КРРТ Михаил Славянин в очередной раз напомнил, что решением Тельмановского районного суда Донецкой области действующий генеральный директор концерна Александр Пивнюк был отстранен от должности. Поэтому акция, проходившая под стенами концерна 29 сентября, была попыткой добиться выполнения правосудия.

«Фактически, на выполнение предписаний Уголовного процессуального кодекса Украины трудовой коллектив пытался остановить правонарушение. Но мирным путем, не осуществляя никаких хулиганских действий. Ни одного карандаша, ни одной чашки, ни одного листа бумаги во время нашей акции не было повреждено», - отметил Славянин.

Кроме того, он подчеркнул, что заявление Пивнюка о том, что данный суд находится в регионе, подконтрольном боевикам, и не может принимать законных решений – также необоснованно. По утверждению Славянина, данное решение суда было принято еще в июле текущего года, когда в регионе не было боевиков. При этом юрисконсульт обратил внимание на то, что нынешнее руководство концерна пыталось скрыть сам факт вынесения данного судебного решения.

В завершение пресс-конференции ее участники обратились к СМИ с призывом не распространять недостоверную информацию и не участвовать в информационной кампании, запущенной против трудового коллектива КРРТ.

Белоножко также обратился к министру МВД Арсену Авакову с призывом вмешаться в ситуацию, обеспечить выполнение законных решений, а также воспрепятствовать давлению на трудовой коллектив КРРТ, в том числе – со стороны работников милиции.

Как сообщал УНИАН, в июне координационный совет трудового коллектива Концерна РРТ обвинил генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению членов профсоюза, по распоряжению вышеуказанных людей проводится финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты денежных средств концерном для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях.

Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

При этом в конце сентября Пивнюк заявил о попытке рейдерского захвата концерна со стороны бывшего руководства предприятия. В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД и СБУ намерены рассл