Общественные организации с апреля по сентябрь оказывали бесплатную юридическую помощь журналистам и активистам

Киев. 3 октября. УНИАН. Общественные организации с апреля по сентябрь оказывали бесплатную юридическую помощь журналистам и общественным активистам.

Об этом на пресс-конференции УНИАН, посвященной презентации результатов социального проекта «Правовая помощь для журналистов и общественных активистов в Украине», сообщила руководитель проекта Алла Мукшименко.

«Основная цель социального проекта «Правовая помощь для журналистов и общественных активистов в Украине», который проводился с апреля по сентябрь, - это предоставить возможность журналистам и общественным активистам самозащищаться, предоставить знания, правовой инструментарий, понятийный аппарат для того, чтобы представители и общественных организаций, и общественные активисты, и журналисты могли иметь возможность себя защитить самостоятельно», - сказала она.

«Наши клиенты обращались на бесплатную телефонную горячую линию и в пять региональных приемных», - сообщила руководитель проекта.

«На протяжении апреля-сентября этого года поступило 329 обращений, в том числе 253 - от общественных активистов и 69 - от лиц, которые определили себя как журналисты», - проинформировала Мукшименко.

«Все обращения общественных активистов можно разделить на блоки: первый касается жалоб на незаконное привлечение к административной ответственности из-за общественной деятельности и участия в митингах, протестах», - отметила она.

«Одно из направлений консультации было разработано отдельно - это консультации относительно избирательных прав и граждан, и прав журналистов и общественных активистов во время избирательного процесса, что обусловило значительное количество обращений относительно включения граждан в списки избирателей и действиям в случае невключения их в списки избирателей», - сказала Мукшименко.

По ее словам, еще одним блоком является нарушение процессуального порядка органами внутренних дел, прокуратуры, судов. «Также поступали обращения об оказании помощи в разъяснении представления гражданских исков, связанных с нарушением определенных прав физических и юридических лиц, в том числе в контексте распространения ложной информации», - сообщила Мукшименко

Она отметила, что в конце проекта с учетом сложной ситуации в Донецкой и Луганской областях часть обращений касалась компенсации гражданам нанесенного ущерба, получения статуса вынужденных переселенцев, розыска родственников.

«На протяжении реализации этого проекта подготовлены 64 исковых заявления, возражения на исковые заявления, письменные обращения по другим вопросам», - рассказала руководитель проекта.

В свою очередь, главный юрисконсульт проекта Ирина Яковец отметила, что «структура обращений отвечала тому, что происходило в Украине, и в период выборов президента Украины телефонная горячая линия работала круглосуточно».

Кроме того, она отметила, что «достаточно значительное количество человек звонили по вопросам организации или объединения в общественные институты, то есть, это и порядок фиксации таких организаций, образования, какие должны быть основные документы, как именно организация может влиять на те процессы, которые происходят в нашем государстве».

*** Социальный проект «Правовая помощь для журналистов и общественных активистов в Украине», в рамках которого на протяжении апреля-сентября группа НОО (Всеукраинский центр правовой помощи «Общественный защитник», Фонд региональных инициатив, Днепродзержинский союз защиты прав человека, львовская областная организация ВМОО «Молодежный центр трудоустройства», Харьковский благотворительный фонд «Парус» и Черниговская областная организация Союза женщин Украины) способствовала укреплению свободы информации и свободы мирных собраний в Украине, оказывая юридическую и информационную помощь журналистам и общественным активистам, поскольку в Украине каждый гражданин, каждый журналист, общественный активист или мирный протестующий имеет право свободно выражать свое мнение, а в случае нарушения этих прав – имеет возможность правовой защиты.