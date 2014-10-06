Правозащитники просят Турчинова срочно поставить на голосование законопроект о правах переселенцев

Киев. 6 октября. УНИАН. Правозащитники просят председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова вне очереди поставить завтра на голосование законопроект «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор Евромайдана SOS Ирина Мухина.

«Правозащитными организациями опубликовано открыто обращение к председателю Верховной Рады с требованием включить в повестку дня внеочередного заседания сессии Верховной Рады рассмотрение этого законопроекта», - сказала она.

Мухина призвала всех, кто поддерживает принятие этого законопроекта, завтра прийти в Верховную Раду и принять участие в акции «Жизнь на чемоданах». По ее словам, участники акции придут с чемоданами, чтобы «продемонстрировать, как они живут последние полгода».

Мухина напомнила, что, по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число перемещенных лиц в Украине приближается к 400 тыс. «Подозреваем, что это число больше, чем дается Верховным комиссаром, поскольку посчитать это количество человек сейчас фактически невозможно», - сказала она.

Руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека Борис Захаров также отметил, что закон о вынужденных переселенцах нужно принимать срочно.

«Надвигается зима и нужно законопроект принимать немедленно, потому что он открывает путь к благотворительной и гуманитарной помощи, в первую очередь - международной, которая будет направлена на развитие инфраструктуры для жилья вынужденных переселенцев», - сказал он.

Захаров также отметил, что указанный закон предусматривает создание целевой программы привлечения донорских средств. Он сообщил, что уже проведены переговоры со многими иностранными фондами и международными организациями о предоставлении такой помощи и необходимо принять данный закон, чтобы деньги «пошли в Украину». «Закон предусматривает внесение изменений в Таможенный и Налоговый кодекс и отмену налогов и сборов на благотворительную и гуманитарную помощь для решения вопросов внутренне перемещенных лиц», - сказал Захаров. Он также отметил, что часть этих средств пойдет на развитие инфраструктуры, которая потом останется в собственности государства.

«Я призываю законодателей немедленно принять данный закон, иначе возможна вообще гуманитарная катастрофа, когда сотни тысяч людей останутся без жилья в зимний период», - прибавил он.

Председатель центра гражданского образования «Альменда» Ольга Скрипник в свою очередь отметила, что принятие данного закона решит также вопрос регистрации и учета переселенцев. «Есть проблемы, которые можно решить и без средств государства, это, прежде всего, проблема просто регистрации, единой системы документа, который будет выдаваться человеку, являющемуся переселенцем. С этой справкой человек сможет получить все остальные административные и социальные услуги, ему не нужно будет доказывать, что он переселенец. Это упростит жизнь не только переселенцам, но и государственным служащим», - сказала Скрипник.

Законопроект «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» был представлен в Верховную Раду 28 августа. Он был включен в повестку дня 16 сентября, но так и не был проголосован.

Как сообщал УНИАН, Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории, 6 октября сообщил, что согласно оперативной информации, общее число внутренне перемещенных лиц в Украине превышает 387 тыс.

В то же время, ранее представитель ООН заявлял, что реальная цифра внутренне перемещенных лиц в Украине может втрое превышать официальные данные.