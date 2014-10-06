Россия должна вернуть в Украину бывших украинских высокопоставленных чиновников - Грушевский

Киев. 6 октября. УНИАН. Россия должна вернуть в Украину бывших украинских высокопоставленных чиновников.

Об этом заявил народный депутат Украины Виталий Грушевский сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Тот урок, который мы получили с 2010 по 2013 год - подтверждение тому, что хорошая идея развития территорий, регионов удерживалась в руках кучки людей. Это бывшая «семья Януковича», олигархи, «великие реформаторы» Клименко, Арбузов и другие - использовали эту идею в своих личных целях, и мы видим, к чему это привело», - сказал депутат.

Грушевский отметил, что «Арбузов, Клименко, Курченко и все остальные «януковичи» должны быть возвращены в Украину и дать все ответы на все вопросы».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывший президент Виктор Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и бежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившихся кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники».

В отношении Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также в отношении ряда высокопоставленных чиновников времен Януковиче открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

Вместе с тем 3 октября советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, что президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-президенту Януковичу, экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову и экс-генеральному прокурору Пшонке.