Кандидаты в депутаты продолжают активно использовать технологии прямого и косвенного подкупа избирателей - КИУ

Киев. 7 октября. УНИАН. Кандидаты в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины продолжают активно использовать технологии прямого и косвенного подкупа избирателей.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила главный директор программ КИУ Наталья Линник, основываясь на данных собственного наблюдения организации в период с 16 сентября по 5 октября.

По ее словам, кандидаты раздают деньги, товары, работы и услуги - как лично или через сети активистов, так и через собственные благотворительные фонды, сети специально нанятых лиц ("бригадиров" и т.д.). По ее словам, цена голоса избирателя на этих выборах составляет от 50 до 200 грн.

«То есть, возросли цены, каждая копейка на счету не только у кандидатов в депутаты, но и у избирателей, и, безусловно, что кандидаты спекулируют на этом», - пояснила эксперт.

В КИУ отмечают, что органам внутренних дел необходимо давать надлежащую правовую оценку таким действиям. В перспективе также следует усилить административную и уголовную ответственность за соответствующие деяния.

Говоря об особенностях этой кампании, в КИУ обратили внимание, что довольно распространенным явлением во время парламентских выборов в этом году стало размещение наружной политической рекламы без каких-либо выходных данных, что может свидетельствовать о теневом финансировании предвыборной агитации. Билборды и другие носители политической рекламы с агитацией без каких-либо исходных данных размещались практически всеми основными политическими силами.

При этом, как добавили в КИУ, сама агитация остается малосодержательной и строится вокруг спекуляций на тематику войны и мира, люстрации и других подобных тем. Содержательной дискуссии о направлениях развития страны политические силы не проводят, отмечают эксперты.

Говоря о работе Центральной избирательной комиссии, в Комитете избирателей отметили, что ЦИК осуществляет свою деятельность по подготовке к проведению внеочередных выборов в соответствии с требованиями законодательства.

«Большинство актов, необходимых для надлежащего применения Закона" О выборах народных депутатов Украины", было принято ЦИК еще до начала избирательного процесса. Основной проблемой работы ЦИК является отсутствие достаточных финансовых и кадровых ресурсов для проведения широкомасштабного обучения членов комиссий, обработки документов, представленных потенциальными субъектами избирательного процесса для их регистрации на выборах... Однако, как и на президентских выборах 2014 года, проблема стабильности состава ОИК все еще остается актуальной. По состоянию на начало октября состав ОИК был обновлен более чем на четверть, и ЦИК продолжает вносить изменения в их состав. Частые изменения в составе комиссий не способствуют надлежащей организации избирательного процесса, снижают эффективность мероприятий ЦИК и международных доноров по обучению членов комиссий вопросам организации выборов. В перспективе, в законы о выборах следовало бы внести изменения, которые будут сужать возможности для замены членов комиссий субъектами представления их кандидатур в состав комиссий», - говорится в отчете по результатам наблюдения КИУ.

Напомним, внеочередные выборы в ВР назначены на 26 октября.