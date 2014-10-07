Применение насилия к кандидатам со стороны избирателей может стать поводом для признания выборов неконкурентными – КИУ

Киев. 7 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины подчеркивает, что применение насилия к кандидатам со стороны избирателей может стать поводом для признания выборов неконкурентными с точки зрения международных стандартов.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила главный директор программ КИУ Наталия Линник, опираясь на данные собственного наблюдения организации в период с 16 сентября по 5 октября.

По ее словам, отличительной особенностью выборов 2014 года стало применение насилия к кандидатам со стороны избирателей – заталкивание кандидатов в мусорные баки, избиения и тому подобное.

«Основным трендом этой избирательной компании стало применение насилия к кандидатам со стороны избирателей или партий – в частности, заталкивание кандидатов в мусорные баки и избиение. Мы подчеркиваем и призываем, что люстрация должна быть не народной, а проходить в соответствии с законом. Поскольку физическое отстранение кандидатов является фактором нестабильности, (и может привести к) признания выборов неконкурентными с точки зрения международных стандартов. Потому это будет лишним поводом сказать нашим врагам за рубежом о недемократичности этих выборов и нелегитимности», - пояснила Линник.

Эксперты КИУ отметили, что правоохранительным органам стоит тщательно изучать соответствующие случаи и обеспечивать привлечение лиц, которые организуют и/или осуществляют противоправную деятельность, к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, 30 сентября в Одессе проукраинские активисты подготовили мусорный бак для народного депутата и кандидата в народные депутаты Украины Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию не явился. Позже активисты напали на Шуфрича, когда он давал интервью представителям СМИ. На крыльце здания Одесской ОГА возникла драка, после чего охрана Шуфрича, осуществив предупредительные выстрелы и применив слезоточивый газ, увезла депутата на машине. Ранее были подобные инциденты с народными депутатами, в частности, Виктором Пилипишиным, Виталием Журавским.