Люстрация в Украине должна проходить взвешенно, чтобы не вызвать противостояние в обществе – общественные деятели

Киев. 8 октября. УНИАН. Люстрация в Украине должна проходить взвешенно, чтобы не вызвать еще большего противостояния в обществе.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель правления всеукраинской общественной организации «Союз общественных организаций Украины «Народна рада» Надежда Лукашевич.

Она отметила, что «Народна рада» создала комитет «Народная люстрация». По ее словам, целью этого Комитета является содействие органам государственной власти в проведении проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами.

Как отметила Лукашевич, «для того, чтобы побороть коррупцию, необходимо создать нормальные условия для всех чиновников, специалистов», а затем требовать от них отдачи. По ее словам, недопустимой является так называемая «народная люстрация», когда должностных лиц бросают в мусорные баки. «Я категорически против самосуда», - подчеркнула она.

Лукашевич сказала, что комитет «Народная люстрация» будет собирать материалы относительно необходимости люстрации конкретных чиновников, которые будет подавать в органы власти, в правоохранительные органы для принятия решения. «Необходима люстрация, борьба с коррупцией, но ни в коем случае нельзя затронуть людей профессиональных», - добавила она. При этом Лукашевич отметила, что нельзя избирать на должности тех, кто не имеет опыта, достаточных знаний. По ее словам, после Майдана Министерство здравоохранения Украины «возглавил человек (речь идет об Олеге Мусие - УНИАН), который не был доктором наук, который не имела серьезной практики, и мы за год, друзья, всего на 3% средств, которые выделял Кабинет министров, закупили медикаментов, и в результате получили геноцид хуже, чем при войне или голоде». Она добавила, что, возможно, здесь вина не самого министра, но обязательно «нужно найти того, кто не сделал этих тендеров и мы не закупили медикаменты».

Лукашевич подчеркнула, что должна быть проведена люстрация и в правоохранительных органах. По ее словам, в первую очередь речь должна идти о руководителях этих структур, которые действительно допускали нарушения, а не о рядовых, которые непосредственно работают с людьми. Она подчеркнула, что должны быть люстрированы судьи, которые за материальную выгоду принимали неправомерные решения.

В свою очередь общественный и политический деятель Анатолий Раханский отметил, что проведение люстрации, как это предусматривается законом, может привести к потере специалистов во многих отраслях. По его словам, должности в органах власти должны занять «опытные люди, которые прошли путь, а не те, которые были на Майдане, помахали шашкой и все».

Руководитель ВОО "Хран" Александр Пастушенко отметил, что закон о люстрации достаточно несовершенен с юридической точки зрения. По его словам, в случае подписания президентом закона «Об очищении власти» людей в Украине «разделят – одного сделают виновным в собственной стране без судного и следствия».

Он отметил, что если Украина подписала Соглашение с ЕС об ассоциации, то мы должны «хотя бы придерживаться тех стандартов и правил, которые существуют в ЕС». Пастушенко добавил, что «люстрация, которая была проведена в Польше, Германии, Чехии, носила совершенно другой характер - доказательный, то есть собирались доказательства, которые выносились на публичное обсуждение и люди принимали решение, как быть в каждой конкретной ситуации, и человек имел право это обжаловать в суде». Он считает, что в случае обращения в Конституционный суд Украины, закон о люстрации «будет признан неконституционным». По его словам, закон нужен, но «его нужно сделать правильно, давайте сделаем так, как нам наша совесть подсказывает, наша мораль, и наши международные и человеческие обязательства».

Председатель правления общественной организации «Народна рада Чернігівщини» Александр Подгорный отметил, что относится к закону о люстрации «достаточно скептически», потому что «не понятно, кого люстрировать». По его словам, «на сегодняшний день, в частности, в Черниговской области занимаются люстрацией те, кто остался без должностей после Революции достоинства». В то же время он добавил, что люстрация нужна, потому что, в частности, ситуация в правоохранительных органах не изменилась, руководят те же люди, кто был при предыдущей власти. «По Черниговщине - был сумской начальник управления милиции при Януковиче, а сегодня он стал начальником управления милиции в Черниговской области, заместитель - тот же, руководитель ГАИ - тот же, то есть все те, кто были при предыдущей власти, так они и остались. Вы думаете изменился менталитет, изменились те потоки денег, которые будут зарабатывать и отдавать на Киев? Думаю, что нет», - подчеркнул он. По его словам, люстрация должна «проводиться сверху», а не люстрация мелких чиновников и должностных лиц.

Директор ООО «Княжицкое» (Броварской район Киевской области) Татьяна Руденко отметила, что выступает за люстрацию, но категорически против того, чтобы «людей ловили на улицах, бросали в мусорные баки или били». Она отметила, что на примере своего хозяйства видит необходимость люстрации, в первую очередь, в судебной ветви власти. По ее словам, с 2005 года было «организовано рейдерство против нашего хозяйства». Руденко добавила, что пришлось пройти ряд судебных инстанций. Она отметила, что все суды решали дело в пользу общества, но «Высший специализированный суд, где до сих пор сидят донецкие и сегодня они там руководят, они решили судьбу предприятия 28 мая этого года, отменив решение предыдущих судов». Руденко обратилась в Генеральную прокуратуру по поводу такого решения. На пресс-конференции она назвала фамилии судей, которые, по ее мнению, приняли неправомерные решения и отметила, что такие судьи должны быть люстрированы.

Как сообщает УНИАН, в состав Общественного объединения Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народна рада» входят свыше 4,5 тыс. общественных организаций, таких как: ВОО «Хран», «Союз рабочих Чернобыля», «Международный комитет защиты прав человека», «Международная академия казачества», Международный фестиваль СМИ «Золотое Сечение» (Россия), Всеукраинский фонд правоохранительных органов «Правозахист», МОО «Международное антитеррористическое единство», ОО «Ветеранов органов внутренних дел», МОО «Институт стратегических исследований проблем теневой экономики и коррупции» и другие.

Учредителем и почетным президентом «Народної ради» был Георгий Кирпа. На сайте организации сказано, что ВОО «СООУ «Народна рада» является основным основателем Всеукраинского союза общественных организаций «Народное большинство Украины», президент Анатолий Кинах, Союзы объединений общественных организаций «Всеукраинский народный конгресс», президент Александр Волков.

Фото новости по пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/51751

Видеозапись пресс-конференции: http://press.unian.net/video/2853-press-konferentsiya-chlenov-voo-soou-narodaya-rada-na-temu-lyustratsiya-eto-delo-naroda.html