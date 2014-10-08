Интернет ассоциация Украины выступает против ужесточения государственного регулирования в отрасли

Киев. 8 октября. УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) выступает против ужесточения государственного регулирования в отрасли, в частности, введения лицензирования деятельности по транзиту международного интернет-трафика.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член правления ИнАУ Иван Петухов.

«Сейчас в закон о лицензировании пытаются провести свежую норму, якобы закон призван сократить количество лицензированных видов деятельности в стране, но при этом почему-то во второе чтение попадает норма, что лицензированный вид деятельности – это транзит международного интернет-трафика», - сказал Петухов.

По его словам, принятие данной нормы приведет к введению лицензирования деятельности всех без исключения провайдеров интернета, так как все провайдеры из-за технических особенностей функционирования сети осуществляют транзит международного трафика.

Помимо этого, ИнАУ выступила против решения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) №337 от 17 июня 2014 года, которым, в частности, были утверждены требования к телекомоператорам относительно взаимосвязи телекоммуникационных сетей. По мнению экспертов Интернет ассоциации Украины, утверждению данного решения должна предшествовать разработка ряда законодательных актов и международных правил, которые урегулируют вопросы построения сетей интернета.

ИнАУ также выступила за отмену решения НКРСИ №849 от 24 декабря 2013 года, которым телекомоператоров обязали с 2015 года публиковать перечень показателей качества услуг по доступу в интернет, так как данный перечень является избыточным и не выполняет функцию защиты прав потребителей, при этом, накладывая на операторов лишнюю административную нагрузку.

Вместе с тем, также присутствовавший на пресс-конференции член правления ИнАУ Александр Ольшанский отметил, что целью всех этих новаций считает контроль распространения информации в стране.

«Сейчас уже есть новая версия, что все это - с целью исключительно противодействия Российской Федерации, защиты нашего информационного пространства и так далее… Но цель этого одна. Цель - это в том или ином виде поставить под контроль распространение информации», - сказал он.

Впрочем, по мнению главы ИнАУ Татьяны Поповой, ужесточение госрегулирование в отрасли, также может использоваться для давления на одни компании и лоббирование интересов других.

«К сожалению, инструмент надзора, проверок и лишения лицензий на сегодняшний день очень часто используется, также как и инструмент изъятия оборудования, в конкурентной борьбе», - пояснила Попова.

Она также добавила, что ассоциация будет добиваться отмены данных решений и законодательных инициатив.

Справка УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 150 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.