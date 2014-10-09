Ассоциация владельцев оружия призывает президента внести на рассмотрение ВР закон о гражданском оружии и боеприпасах

Киев. 9 октября. УНИАН. Украинская ассоциация владельцев оружия призывает президента Украины Петра Порошенко внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о гражданском оружии и боеприпасах.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, соответствующее обращение к главе государства подписали члены объединения.

«В связи с боевыми действиями на востоке Украины, за последний период в нелегальный оборот попали сотни тысяч нелегальных стволов. То есть нелегальное оружие сегодня является угрозой для любого города Украины», - убежден он.

«По нашим прогнозам, в ближайшее время мы должны ожидать безумный всплеск преступности. Сегодня люди, которые находятся в разрушенных городах на востоке Украины, еще могут выживать, но когда начнутся морозы – они все оттуда уедут, и определенная часть поедет в середину Украины», - считает Учайкин.

Потому Украинская ассоциация владельцев оружия предлагает принять закон, который будет «регулировать и регламентировать отношения владельца оружия с обществом и государством».

По словам Учайкина, группа экспертов разработала законопроект «О гражданском оружии и боеприпасах», который ассоциация 7 месяцев пытается зарегистрировать в парламенте.

«Законопроект предусматривает демонополизацию рынка оборота гражданского оружия. Мы настаиваем на том, что нужно забрать у Министерства внутренних дел функции, которые они сосредоточили у себя монопольно, – это, прежде всего, лицензирование. Мы предлагаем, чтобы все лицензии для оружейных отраслей выдавало Министерство юстиции. МВД в лучшем случае должно только наблюдать за соблюдением требований этих лицензий», - отметил эксперт.

«В законе мы говорим о том, что должен быть создан единый государственный реестр владельцев оружия, в котором будет учитываться все оружие, которое было продано населению», - добавил Учайкин.

«Также мы делаем отдельное ударение на тщательной подготовке будущих владельцев оружия, то есть это разветвленная система курсов и учений, которая тоже должна быть выведена из-под юрисдикции МВД», - отметил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия.

Кроме этого, по его словам, ассоциация «ведет разговор о том, что украинцы должны вернуть себе право защищать свою жизнь с помощью короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, то есть настоящих пистолетов или револьверов».

В свою очередь руководитель юридической группы по разработке законопроекта "О гражданском оружии и боеприпасах" Владислав Збаранский сообщил, что, согласно законопроекту, «любой несудимый гражданин Украины, начиная с 18-летнего возраста, может владеть разной категорией оружия в разном возрасте. Есть установленный порядок – гражданин должен быть психически здоров, должен быть дееспособен, должен пройти курс обучения обращения с определенным видом оружия, потому что владеть пистолетом и нарезным карабином – это разные вещи. Успешно пройдя эти курсы, он получает разрешение на оружие и уже с этим разрешением приходит в магазин, где, приобретя оружие, на месте регистрирует его в едином государственном реестре».

Участники пресс-конференции, среди которых, член наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия, соавтор законопроекта «О гражданской оружие и боеприпасы» Александр Ольшанский, журналист и общественный деятель Евгений Лауэр и эксперт по вопросам вооружения Константин Лесник, призвали президента внести на рассмотрение ВР законопроект о гражданском оружии и боеприпасах.

«Президент сегодня единственный человек, который может повлиять на ситуацию, потому что Верховная Рада не действует. Президент получил беспрецедентное доверие со стороны украинцев, мы хотим, чтобы он сделал свой исторический вклад в получение украинцами права на самозащиту», - акцентировал Учайкин.