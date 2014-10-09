Правоохранительные органы оказали силовое давление на экс-руководителя КРРТ - активисты "Информационного Майдана"

Киев. 9 октября. УНИАН. Правоохранительные органы оказали силовое давление на бывшего руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константина Захаренко. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили активисты "Информационного майдана".

"Правоохранительные органы, как я узнал, "Беркут", незаконным способом забрали его, фактически украли, и трое суток пытали, вследствие чего он сейчас находится в больнице", - сказал правозащитник и бывший политический заключенный Дмитрий Павличенко, отметив, что врачи констатировали у Захаренко кровоизлияние головного мозга.

По словам представителя Захаренко, юрист-консульта концерна РРТ Михаила Славянина, бывший руководитель КРРТ на сегодняшний день находится под давлением Главного следственного управления.

"Статья 206 Уголовного кодекса Украины - препятствование хозяйственной деятельности предприятия, это среди юристов, моих коллег, мертвая статья, по которой невозможно привлечь человека к ответственности. Но на основании этой статьи открывается уголовное производство и уже на следующий день человека задерживают по постановлению следователя, без постановления суда, пытаясь использовать статью, которая в данном случае не может быть использована, поскольку человек не в бегах, не совершил преступление", - сказал Славянин.

По его словам, суд за трое суток так и не назначил Захаренко меру пресечения.

По словам представителя "Информационного майдана" Павла Белоножко, Захаренко и некоторые работники КРРТ чувствуют на себе действие репрессионной машины, куда входят специалисты силовых ведомств, работавшие при Януковиче.

Как сообщал УНИАН, в июне координационный совет трудового коллектива Концерна РРТ обвинил генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению членов профсоюза, по распоряжению вышеуказанных людей проводится финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты денежных средств концерном для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях.

Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

При этом в конце сентября Пивнюк заявил о попытке рейдерского захвата концерна со стороны бывшего руководителя предприятия Захаренко. В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД и СБУ намерены расследовать факт рейдерского захвата КРРТ.

В начале октября представители трудового коллектива КРРТ на пресс-конференции в УНИАН заявили о безосновательности обвинений в рейдерстве, ранее озвученных руководством концерна.