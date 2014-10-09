9 ноября в Лубнах Полтавской области состоится чемпионат Украины по бодибилдингу, средства от его проведения передадут бойцам АТО

Киев. 9 октября. УНИАН. 9 ноября в Лубнах Полтавской области состоится Открытый чемпионат Украины по бодибилдингу (по версии WABBA), все собранные средства в ходе чемпионата будут переданы участникам антитеррористической операции и раненым бойцам.

Об этом вице-президент УФББ/WABBA Украины, призер чемпионатов мира Виталий Подольский сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас будет множество категорий: юниоры, юниорки, категории бодибилдинга, бодифитнесса, категории моделей… На этом турнире будем выбирать спортсменов для поездки на всемирный турнир – Мисс Вселенная и Мистер Вселенная, который будет проходить в г. Хельсинки (Финляндия)», - сказал он.

Подольский подчеркнул, что все собранные во время чемпионата средства будут переданы участникам АТО и раненым бойцам.

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Вишняк добавил, что участникам АТО, кроме поддержки государства, не менее важна поддержка каждого гражданина.

«Поэтому мне приятно, что такой чемпионат поставил цель, кроме спортивных достижений, сбор средств в помощь участникам и раненным бойцам», - сказал он.

В пресс-конференции также приняли участие председатель Полтавской областной федерации УФББ/WABBA Украины, призер чемпионатов Украины Сергей Корниенко, мисс Вселенная-2013 по фитнесу Наталья Касперская и боец батальона «Айдар», который два месяца назад был тяжело ранен на передовой, Сергей Оврашко.

Участники также обнародовали обращение президента Всеукраинской федерации УФББ/WABBA Святослав Шеремета, который принимает участие в АТО в составе добровольческого батальона "Січ".

Шеремета в своем письме выразил уверенность, что после чемпионата ряды солдат-добровольцев пополнятся, и отметил, что получил от спортсменов много обращений о намерении присоединиться к рядам защитников Украины сразу же после соревнований.

Фото новости с пресс-конференции :http://photo.unian.net/rus/themes/51775

Видеозапись пресс-конференции:http://press.unian.ua/video/2867-prezentatsiya-otkryitogo-chempionata-ukrainyi-po-bodibildinga-initsiativa-po-pomoschi-boytsam-ato.html