Эксперты призывают парламент ужесточить правила маркировки сигаретных упаковок в Украине согласно требованиям ЕС

Киев. 10 октября. УНИАН. Эксперты, представители общественных организаций обратились к будущему парламенту, который будет избран 26 октября, с просьбой ужесточить правила маркировки сигаретных упаковок в Украине в соответствии с требования новой директивы Европейского Союза.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава правления центра «Життя», эксперт Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский.

«Мы обращаемся к будущему парламенту с просьбой пересмотреть, во-первых, цветные предупреждения, которые уже отработали два года, к которым привыкли и которые не выполняют эффективно свою роль. Во-вторых, мы призываем увеличить эти цветные и текстовые предупреждения, а также ввести их ротацию, так как механизм в законе не предусмотрен. Мы готовы сотрудничать с будущим парламентом, чтобы эти планы стали реальностью», - отметил Скипальский.

По данным эксперта, человек, который выкуривает одну пачку сигарет в день, смотрит на упаковку более 7 тыс. раз в год. Такой статистикой располагают и маркетологи табачных компаний, которые стараются сделать упаковку привлекательной, а предупреждения об угрозе здоровью – максимально незаметными.

В свою очередь эксперт по евроинтеграции Мария Голуб сообщила, что в мае 2014 года Евросоюз утвердил новую директиву, которая предусматривает размещение предупреждений о вреде курения в верхней части сигаретной упаковки с обеих сторон. Предупреждение должно занимать 65% от размера пачки, состоять из цветной иллюстрации и текстового сообщения. Кроме того, текстовое предупреждение должно быть нанесено на 50% площади боковых сторон пачки. В Украине на сегодняшний день законодательством предусмотрено размещение надписи "Курение убивает" на 50% передней стороны пачки, а на задней стороне - такого же размера графическое изображение вместе с предупреждающей надписью.

«Новая директива не попала в список директив, обязательных для имплементации, поскольку она 2014 года, а соглашение вместе с приложениями готовилась еще два года назад. Однако мы имеем возможность включить ее в список… Нам ничего не мешает уже сейчас начинать внедрять эту директиву, подтверждая, что мы двигаемся в ЕС и являемся ответственными в этих вопросах», - подчеркнула Голуб.

Заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Константин Красовский отметил, что министерство поддерживает идею принятия закона о маркировке табачных изделий, который бы полностью соответствовал требованиям директивы ЕС.

«Министерство здравоохранения будет поддерживать усилия общественности в том, чтобы подать законопроект, который будет направлен на 100% выполнение европейской директивы 2014 года», - сказал Красовский.

Он отметил, что согласно европейским нормам, на упаковке сигарет должен быть указан номер телефона или адрес сайта, где можно получить помощь при желании бросить курить. В Украине, по словам эксперта, нет такой службы, однако после имплементации директивы ее создание будет обязательным. Также Красовский сообщил, что в случае принятия норм ЕС с украинских пачек будет убрана неправдивая информация об уровне смол и никотина, которая вводит в заблуждение курильщиков, создавая ощущение меньшей вредности тех или иных сигарет.

Кроме того, эксперты отметили, что ужесточение маркировок сигаретных упаковок со временем приведет к сокращению количества курильщиков в Украине. В частности, большая графическая надпись может мотивировать курильщиков бросить курить, а также удержит человека, который не имеет этой вредной привычки, от начала курения, предоставив наглядную информацию.

Справка УНИАН. Медицинские предупреждения в виде иллюстраций последствий болезней на сигаретных пачках появились в Украине два года назад. С 4 октября 2012 года табачные компании, в соответствии с постановлением Кабинета министров №306, начали маркировать все упаковки сигарет в соответствии с новыми условиями законодательства. Также постановление предусматривает регулярную ротацию изображений и текстовых иллюстраций.

На сегодняшний день 64 страны внедрили или находятся на финальном этапе внедрения графических предупреждающих надписей на сигаретных пачках.

Украинский центр контроля над табаком – это проект общественной организации «Життя», цель которого вводить системные изменения в сфере контроля над табаком в Украине.