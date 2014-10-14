ВПО «Украина-единая страна» заявляет о недобросовестном использовании некоторыми партиями бренда «Единая страна»

Киев. 14 октября. УНИАН. Всеукраинское политическое объединение «Украина - единая страна» заявляет о недобросовестном использовании некоторыми партиями бренда «Единая страна».

Об этом юрист, №7 в избирательном списке ВПО «Украина - единая страна» Артем Шамрай заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Шамрай сообщил, что на сегодняшний день партия «Украина - единая страна» стала единоличным пользователем этого бренда, права на который партии передал доктор исторических наук, член ВПО Данило Яневский.

«Яневский передал права по лицензионному соглашению для партии, и это служит уже на благо народа»,- сказал Шамрай.

В то же время он сообщил, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партию с похожим названием для участия во внеочередных парламентских выборах.

«Если мы говорим об «одноименной партии», там есть 25 или 27 человек, которые были подобраны под идею. Первый номер также зовут Максим. При этом реальных действий для достижения принципов, заложенных в программу партии, сделано не было», - сказал Шамрай.

Он сообщил, что предпринимаются действия о запрете использования бренда «Единая страна». По словам Шамрая, уже разработан «достаточно объемный комплекс юридических действий по защите использования бренда».

«К сожалению, принцип «загортання жару чужими руками» у нас в стране работает, и многие политики этим пользуются. Мы не хотим переходить на личности, дабы соблюсти честность и прозрачность предвыборной кампании, невзирая на то, что она происходит в момент оккупации, пренебрежения принципами морали, не говоря уже о законах, которые попираются вдоль и поперек», - добавил Шамрай.

«Основной тезис - это запрет недобросовестного использования торгового знака «Единая страна». Я уверен, что в самое ближайшее время, даст Бог, до выборов, мы победим всю бюрократическую систему при восстановлении своих прав и восстановим справедливость», - сказал Шамрай.

Как сообщал УНИАН, ЦИК для участия в досрочных парламентских выборах зарегистрировала ВПО «Украина - единая страна», первым номером в избирательном списке этой партии идет Максим Музыка. Также ЦИК зарегистрировала политическую партию «Единая страна» с первым номером в списке Максимом Вересом.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/51875