60% жителей юга и востока Украины принимали участие в разных формах общественных акций – исследование

Киев. 14 октября. УНИАН. 60% жителей юга и востока Украины принимали участие в разных формах общественных акций.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые представили эксперты сегодня в УНИАН на пресс-конференции на тему «Влияние АТО на общественную активность жителей юга и востока Украины: результаты комплексного исследования».

«После Майдана и военного конфликта мы окончательно поняли, что мало знаем о проблемах, переживаниях и виденье будущего обычными гражданами. Мы решили начать исследование с востока и юга Украины, чтобы найти ключ к развитию гражданского общества и удовлетворению потребностей украинцев. Именно поэтому в течение сентября мы жили исследованием людей, их желаний, ожиданий, опасений», – заявила информационный директор Института «Республика» Александра Скиба.

Результаты исследования показали, что хотя жизнь улучшилась только у четверти опрошенных, в то время как ухудшилась у более чем половины, люди сохраняют нетипичный для региона оптимизм: почти 40% опрошенных ожидают улучшения собственного жизненного уровня в ближайшие годы.

«Этот уровень оптимизма заметно больший чем за несколько месяцев до Майдана. Причем, если раньше, проявляя оптимистичные ожидания, респонденты больше надеялись на власть, то теперь намного больше надежд на себя и собственную самоорганизацию», - говорится в отчете по результатам исследования.

Это исследование также показало, как обычные люди воспринимают общественную активность и их готовность перестраивать гражданское общество.

«Сегодня Украина имеет уникальный момент построить такое общество. Граждане готовы к этому, поскольку более 60% опрошенных подтвердили свое участие в разных формах общественных акций. Пережив тысячи смертей, мы наконец готовы взять будущее в свои руки, не полагаясь только на государство», – отметил социолог, директор исследовательской кампании «Актив-групп» Андрей Еременко.

«На вопрос: «Есть ли люди, которые занимаются общественной активностью в вашем городе?» не смогли ответить только 14% респондентов. То есть, общественная активность, которую раньше не замечали граждане, теперь стала известным всем явлением. Если раньше на протест в восточных регионах было наложено «табу», то сегодня протест стал разрешенной, но не желательной формой общения с властью», - отмечается в результатах исследования.

Относительно оценки деятельности власти жителями юга и востока исследование показало, что оценка в контексте именно общественной деятельности очень низкая – 5% считают ее абсолютно прозрачной, 35% - наоборот.

«Те люди, которые занимаются общественной деятельностью, часто именно систему власти обвиняют в «торможении» развития общества. Причем претензии выдвигаются чаще не к конкретным должностным лицам, а к системе в целом», - отмечается в отчете.

*** Исследование было проведено в течение сентября «Актив-групп» по заказу Института «Республика» в рамках Всеукраинской инициативы «За мирный протест!». В рамках исследования была проведена серия фокус-групповых дискуссий в Харькове, Запорожье и Одессе и количественный опрос жителей городов Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Общее количество опрошенных на втором этапе – 3250 человек. Выборка репрезентативная для городского населения соответствующих областей.