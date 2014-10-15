В 158-м округе лидируют "Блок Петра Порошенко" и самовыдвиженец Ладыка - социологи

Киев. 15 октября. УНИАН. В 158-м избирательном округе (Сумская область) на внеочередных выборах в Верховную Раду лидируют "Блок Петра Порошенко" и кандидат в депутаты Владимир Ладыка (самовыдвиженец).

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом исследований регионального развития Украины с 27 сентября по 7 октября, которые обнародовал руководитель исследовательских проектов этого Института Виталий Мороз сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Так, согласно данным исследования в округе, 86,5% респондентов заявили, что планируют принять участие в голосовании (точно да/скорее да).

Согласно исследованию, лидером в округе среди политических партий является "Блок Петра Порошенко", за который готовы проголосовать 32,9% избирателей округа. На втором месте - "Батькивщина" - 12,1%. Замыкает тройку лидеров "Народный фронт" - 6%.

Что касается кандидатов-мажоритарщиков, то, как отметил Мороз, за самовыдвиженца Ладыку сейчас готовы проголосовать 22,3% избирателей, представителя "Блока Петра Порошенко" Александра Сугоняко - 18,1%, кандидата от "Батькивщины" Николая Полилуя - 13,2%. Рейтинг других участников выборов меньше 10%, говорится в исследовании.

*** Выборочная совокупность опроса составляет 2400 респондентов. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2%.