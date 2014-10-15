Директор «Аква Инвест Групп» обвиняет экс-партнеров в попытке захвата активов

Киев. 15 октября. УНИАН. Директор компании по добыче и расфасовке воды «Аква Инвест Групп» Александр Ногачевский обвинил бывших партнеров по бизнесу в блокировании работы ряда предприятий группы с целью отчуждения этих активов.

Являющийся также главой наблюдательного совета «Калинка» и кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии «Украина – единая страна» Ногачевский на пресс-конференции в агентстве УНИАН заявил, что ощущает на себе и своем бизнесе прессинг с мая 2014 года, однако ситуация обострилась в конце сентября.

«25 сентября 2014 года на наши предприятия, офисы, мою квартиру, квартиру сестры, племянников, мамы, покойной тещи, одновременно 200 человек приехало в масках, с автоматами», - сказал Ногачевский.

По его словам, эти вооруженные люди применяли физическое давление на некоторых сотрудников фирм и вывезли часть имущества.

«Заводы, предприятия стоят. Налоги мы никак не можем платить. Остановлены контракты, поставки. Мы все эти действия фиксируем заявлениями в милицию», - обрисовал нынешнюю ситуацию Ногачевский.

Вместе с тем бизнесмен отметил, что он намерен защищать свой бизнес, в том числе обращаясь в международные организации.

«Мы готовы открывать все карты, обращаться во многие инстанции, в том числе международные, и предоставлять всю информацию, которая у нас есть по этому делу», - сказал Ногачевский.

Фото новости по пресс-конференции:http://photo.unian.net/ukr/themes/51911