В «Батькивщине» отмечают необходимость не допустить в парламент «регионалов» и коммунистов

Киев. 15 октября, УНИАН. Демократические силы должны сделать все для того, чтобы не допустить прохождения в следующую Верховную Раду Украины «регионалов» и коммунистов, в том числе тех, которые голосовали за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Павловский (фракция «Батькивщина») на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что «не прошло еще и полугода со времени Революции достоинства, недавно состоялись 100 дней нового президента, а мы видим, как бывшие «регионалы», коммунисты, «тушки», коррумпированные судьи, прокуроры опять поднимают голову, и происходит такая себе контрреволюция в стране». По его словам, по информации сайта ЦИК, «мы видим, что 127 депутатов из Партии регионов и коммунистов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января, спрятались в списках партий (которые идут на выборы – УНИАН). В частности, в «Оппозиционном блоке» их 15, в КПУ - 13, в «Сильной Украине» Тигипко - 11».

В то же время Павловский подчеркнул, что есть, к сожалению, «вопрос к номерам 40 и 46 «Блока Петра Порошенко» (речь идет о кандидатах в народные депутаты, которые баллотируются в Верховную Раду по списку этой политической силы, - об Алексее Гончаренко и Сергее Трегубенко, - УНИАН)», - добавил Павловский. Он отметил, что нужно не допустить их избрания в парламент Украины.

По словам Павловского, «мы наблюдаем картину, когда в округах против сильных денежных «регионалов» выдвинуты, в частности, от «Блока Петра Порошенко» «явно слабые кандидаты, поэтому можно сделать вывод, что эти округа явно «сливаются»».

Народный депутат Украины Валерий Дубиль (фракция «Батькивщина») напомнил, что именно принятие диктаторских законов 16 января во ВР привело к новому противостоянию в Украине и к новым жертвам. По его словам, сегодня «регионалы» рвутся к власти по мажоритарным округам и по спискам». Он отметил, что «такой яркий пример есть и в Черниговской области». «Человек, который сегодня представляет «Блок Петра Порошенко» в Черниговской области, – это человек, который как раз с первых дней вступил во фракцию Партии регионов, которая голосовала за диктаторские законы 16 января, - Владислав Атрошенко», - сказал Дубиль.

По его словам, он баллотируется по 206-му округу. «Если этот человек, по моему мнению, был сначала, как говорят, в буденовке Ющенко, потом в буденовке Януковича, а сегодня он уже в буденовке команды Петра Порошенко, то, по моему мнению, такой человек может быть и в буденовке Путина», - сказал он.

При этом Дубиль отметил: «Мы должны все сделать, чтобы такие люди не были народными депутатами в будущей Верховной Раде, потому что гражданское общество действительно стояло за демократию, чтобы страну перезагрузить, чтобы к власти пришли новые политики, не одиозные, для того, чтобы изменить страну».

Видеозапись пресс-конференции:http://press.unian.net/video/2968-yak-ne-tushkoyu-tak-opudalom-yak-regionali-znovu-ydut-do-vladi.html