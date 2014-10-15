В «Батькивщине» обвиняют «Блок Петра Порошенко» в использовании «технических» партий для получения большинства в УИК и ОИК

Киев. 15 октября, УНИАН. Партия «Блок Петра Порошенко» использует «технические» партии для получения большинства в участковых и окружных избирательных комиссиях, заявил народный депутат Украины Андрей Павловский (фракция «Батькивщина») на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что «Блок Петра Порошенко» «использует методы, которые использовала Партия регионов, когда искусственным способом получала подавляющее большинство в участковых и окружных комиссий, используя так называемые партии-сателлиты, технические партии». «У нас есть материалы, что даются распоряжения, поручения, чтобы за счет так называемых технических партий наполнять комиссии», - отметил Павловский. При этом на пресс-конференции никакие материалы по этому поводу не были обнародованы.

По его словам, речь идет о «партии «Заступ», партии «Новая политика» Семиноженко и так званой Интернет партии и Зеленой партии». «Это вызывает большую обеспокоенность. Для чего это делается? Неужели они собираются что-то там подтасовывать или подделывать?», - отметил Павловский. По его словам, «мы бьем тревогу по этому поводу», чтобы не допустить возможных нарушений.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 26 октября.

Видеозапись пресс-конференции: http://press.unian.net/video/2968-yak-ne-tushkoyu-tak-opudalom-yak-regionali-znovu-ydut-do-vladi.html