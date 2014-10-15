Снижение «зеленого тарифа» в действующих проектах возобновляемой энергетики остановит новые инвестиции в отрасль – эксперты

Киев. 15 октября. УНИАН. Снижение «зеленого тарифа» в действующих проектах производства электроэнергии из возобновляемых источников остановит привлечение новых инвестиций в отрасль и ее дальнейшее развитие.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, глава депутатского межфракционного объединения «За энергетическую независимость Украины», советник президента Украины Александр Домбровский.

«Очень важно, чтобы в Украине, как и в другой стране, были правила игры, которые нельзя менять... Есть правила игры для внешних и внутренних инвесторов, и если они начали уже инвестировать в эти правила игры, то мы не имеем права их менять», - сказал Домбровский.

По его словам, снижать «зеленый тариф» можно только для новых проектов, поскольку тогда инвесторы будут реально знать возможности и перспективы возврата вложенных средств. В то же время Домбровский подчеркнул, что это необходимо делать путем внесения изменений в соответствующий закон.

«Мы подготовили целый пакет изменений в закон об альтернативной энергетике, но они не проголосованы в Верховной раде. В нем предлагается уменьшить или отказаться от местной составляющей, сдерживающей развитие технологий и инноваций в Украине, в том числе мы уменьшаем коэффициенты по «зеленому тарифу» в солнечную энергетику», - сказал депутат.

При этом Домбровский подчеркнул, что Министерство энергетики и угольной промышленности не решит проблемы компенсации финансовых потерь тепловой генерации из-за боевых действий на востоке Украины за счет снижения тарифа в «зеленой» энергетике, поскольку ее доля в общем производстве электроэнергии в стране составляет менее 1%.

С его мнением согласился присутствующий на пресс-конференции президент Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Виталий Давий, который считает, что менять тариф в законе 2009 года для существующих проектов - необдуманная инициатива Минэнергоугля.

«Европейские и американские компании, несмотря на сложную ситуацию в Украине, готовы сюда вкладывать средства, но, увидев бессмысленную инициативу министерства, воспринимают этот сигнал и очень сильно призадумаются, стоит ли продолжать реализацию проектов на украинском рынке», - сказал он.

Давий отметил, что его ассоциация будет активно бороться за сохранение инвестиционной привлекательности отрасли.

Кроме того, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков выразил мнение, что именно возобновляемая энергетика позволит повышать энергонезависимость Украины, поскольку она работает на энергии ветра, солнца и воды, то есть не требует покупки топлива из истощаемых источников.

«Все войны возникают за энергоресурсы. Когда мы говорим сегодня «солнце и ветер», мы можем говорить «мир», - сказал Конеченков, отметив, что развитие отрасли - это энергобезопасность и энергонезависимость страны.

Домбровский также сообщил, что развитие альтернативной энергетики - это обязательства Украины перед европейским энергетическим сообществом, которые также указаны в Соглашении об ассоциации с ЕС.

«Мы должны понимать, что рынок альтернативной энергетики является эффективным и используется во всем Европейском Союзе. Сегодня Швеция, Дания, Норвегия в конечном потреблении электроэнергии имеют 60-70% собственных возобновляемых ресурсов», - сказал депутат.

В то же время он отметил, что боевые действия на востоке Украины начались весной и было понятно, что возникнут проблемы с добычей угля, выработкой электроэнергии на ТЭС. Поэтому, по словам Домбровского, Минэнергоугля должно было заниматься этим вопросом намного раньше, а не перед началом отопительного сезона в стране.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Минэнергоугля обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с просьбой снизить «зеленые тарифы» для солнечной генерации, чтобы увеличить финансирование тепловой энергетики, в частности холдинга ДТЭК Рината Ахметова, что позволит увеличить запасы угля на складах отечественных ТЭС.

Видеозапись с пресс-конференции:http://press.unian.net/video/2973-ukraina-evropeyskaya-integratsiya-i-vozobnovlyaemaya-energetika-vyizovyi-i-perspektivyi.html

Видеозапись с пресс-конференции:http://press.unian.net/video/2969-vozobnovlyaemaya-energetika-put-k-miru.html