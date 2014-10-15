МВД и Минобороны поддерживают инициативу создания под Киевом национального реабилитационного центра для бойцов АТО

Киев. 15 октября. УНИАН. Министерство внутренних дел и Министерство обороны поддерживают инициативу общественного фонда “Духовное единение Украины” относительно создания на базе санатория “Джерело” в Пуще-Водице под Киевом национального реабилитационного центра для военнослужащих, которые принимали участие в АТО на востоке Украины, и обещают всячески способствовать его работе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили директор департамента отрядов милиции особого назначения МВД Украины Виктор Чалован и представитель военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Владимир Рудь.

«Мы действительно должны помочь в реабилитации наших военных. Нужно все сделать, чтобы эти люди вернулись в строй. Заверяю, что соответствующее реагирование будет”, - сказал Чалован.

В свою очередь, представитель Минобороны отметил, что ведомство готово помочь внедрить современные медицинские технологии для реабилитации. “Министерство обороны поддерживает этот проект, и имеет опыт такой работы. Заверяю, что Министерство обороны Украины будет активно участвовать в создании и функционировании этого центра, потому что раненых мы должны не только вылечить, но и реабилитировать, и вернуть к нормальной жизни”, - сказал Рудь.

Он заметил, что создавать такой центр нужно именно в Киеве, поскольку в столичных госпиталях находится значительная часть раненых бойцов АТО.

В свою очередь, руководитель фонда “Духовное единение Украины” Александр Золотухин, который получил ранение в зоне АТО во время выполнения боевых заданий в составе батальона “Айдар”, заметил, что препятствием в создании этого центра является то, что сейчас в санатории находятся переселенцы из восточных областей, которые самовольно заняли помещения и не хотят их освобождать.

Продолжая тему, представитель юридических интересов ООО “Гелиос Лтд.” Вячеслав Гомонай отметил, что летом этого года несколько неизвестных вооруженных людей захватили помещения санатория, расселив в нем беженцев, и не допускают к объекту настоящих владельцев. Кроме того, юрист отметил, что люди, которые самовольно вошли на территорию санатория, подделали документы и назначили своего директора.

По словам Гомоная, владелец санатория обратился с соответствующими заявлениями в МВД, СБУ и прокуратуру, в результате чего открыто уголовное производство по фактам подделки документов, самовольного захвата чужой собственности, похищения двух автомобилей.

Участники пресс-конференции, учитывая течение событий, выразили мнение, что для разрешения конфликта органы государственной власти должны предпринять соответствующие действия, в частности найти для переселенцев новое место для проживания, а также возобновить права собственности владельца объекта.

Как отметил Гомонай, на сегодняшний день долги за коммунальные услуги и аренду земли, на которой находится санаторий, превышают 200 тыс. грн, поскольку люди, которые находятся в санатории, их не платят. Соответствующие коммунальные службы угрожают в ближайшее время отказать в предоставлении услуг.

Что касается создания на базе санатория центра реабилитации, то, как отметил Гомонай, с фондом “Духовное единение Украины” заключено соответствующее соглашение, которое предусматривает предоставление ему права на аренду санатория и земли на два года с возможной последующей пролонгацией.

“Мы заинтересованы помочь тем бойцам, которые вернулись с фронта, и реабилитировать их”, - подчеркнул Гомонай.

Фото новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/51923