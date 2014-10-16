Кандидат в депутаты Кучеренко просит Авакова проверить факты нарушений избирательного законодательства в округе № 216

Киев. 16 октября. УНИАН. Кандидат в народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» в 216-м округе (Киев, часть Дарницкого и Днепровского районов) Алексей Кучеренко обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой проверить факты нарушений избирательного законодательства в этом округе.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Кучеренко отметил, что за последние три дня было совершено несколько нападений на его агитаторов.

"Я считал, что эта ситуация может быть решена на местном уровне, но последние события меня заставили обратиться с открытым заявлением к министру", - отметил кандидат.

Он пояснил, что 14 октября на одного из волонтеров-агитаторов было совершено нападение. «Не просто нападение. Его, по-моему, можно квалифицировать как нападение с угрозами огнестрельным оружием. Три неизвестные в масках-балаклавах быстро подошли к нему, продемонстрировали и угрожали пистолетом, забрали весь комплект агитационной литературы. Прозвучала угроза, что если еще он появится в округе, то у него будут проблемы со здоровьем и жизнью», - сообщил Кучеренко.

По его словам, агитатор обратился с заявлением в Днепровский районный отдел милиции. «Я был убежден, что этому заявлению будет предоставлено законный ход для срочного расследования, тем более, что это был не один случай... К большому сожалению, мало того, что человека заставили отозвать заявление, так же были угрозы в адрес родителей этого человека» , - сообщил Кучеренко.

Кроме того, по его словам, агитатора в милиции «начали шантажировать тем, что он лжесвидетельствует и будет отвечать за это в соответствии с действующим законодательством».

Кучеренко добавил, что и сам обращался в этот отдел милиции по данной ситуации, однако там его начали «шантажировать тем, что человек, который помогает мне, работает за деньги и что это является незаконным». «Мои волонтеры работают на добровольных началах», - подчеркнул он.

Таким образом, сказал Кучеренко, он обращается к Ющенко с письменным заявлением, которое в МВД будет передано через час. Кандидат добавил, что просит провести служебное расследование действий представителей милиции.

Кроме того, он заявил, что призывает Авакова не допустить возможности подкупа избирателей в Киеве и конкретно в 216-м округе. «В округе готовится подкуп избирателей», - отметил кандидат.

Кучеренко также призвал всех кандидатов воздержаться от «грязной» агитации и применения «черных» пиар-технологий.